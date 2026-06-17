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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп подякував Сі Цзіньпіну і Путіну за позицію щодо Ірану: "Полегшили нам ситуацію"

Трамп подякував Сі та Путіну за нейтралітет у війні проти Ірану

Президент США Дональд Трамп подякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну за те, що вони, за його словами, зберігали нейтралітет під час американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це глава Білого дому сказав на пресконференції після саміту G7 у Франції, цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За що Трамп подякував Сі та Путіну?

"Я хочу подякувати президенту Китаю Сі. Я зустрічався з ним, і він залишався нейтральним, абсолютно нейтральним. І я ціную це. Також я хочу подякувати Володимиру Путіну. Він був дуже нейтральним", - сказав Трамп.

Він зазначив, що Сі та Путін "могли б значно ускладнити нам завдання". Президент США розповів, що просив китайського лідера не постачати Ірану певне озброєння.

"Вони мають переносну зброю для збивання літаків. Я сказав, що був би дуже вдячний, якби ви не передавали і не продавали нічого з цього Ірану. І знаєте що? Здебільшого він цього не робив. Тому я просто хочу подякувати їм, адже вони значно полегшили ситуацію", - сказав очільник США.

Читайте також: США можуть відновити удари по Ірану, якщо угода мені не сподобається, - Трамп

Нагадаємо:

У своєму виступі за підсумками саміту G7 президент США Дональд Трамп також заявив, що Ірану потрібно дозволити зберегти частину ракет, а також що США співпрацюватимуть із країнами Перської затоки з неядерних питань.

Читайте також: В Ірану мають бути балістичні ракети, бо інші країни їх мають, - Трамп

Автор: 

Іран (3515) Китай (5285) путін володимир (25497) Сі Цзіньпін (432) Трамп Дональд (8969)
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Топ коментарі
+8
дебіл кончений
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17.06.2026 21:40 Відповісти
+6
Може рудий чорт ***** і за Лавру подякував?
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17.06.2026 21:39 Відповісти
+6
Воно якесь й@бнуте...
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17.06.2026 21:42 Відповісти
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Може рудий чорт ***** і за Лавру подякував?
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17.06.2026 21:39 Відповісти
Цугцванг (Частина I )

https://defence-line.info/?author=2 https://defence-line.info/?p=16474

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados ЧЕР 17, 2026
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17.06.2026 22:04 Відповісти
дебіл кончений
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17.06.2026 21:40 Відповісти
Воно якесь й@бнуте...
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17.06.2026 21:42 Відповісти
Не "якесь", а його ж словами "дуже"(very) і "абсолютно" (totally)...
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17.06.2026 21:55 Відповісти
Трамп справді думає, що то пуцин допомагав йому кошмарити Іран, а Бібі Нетаньяху заважав, таємно допомагаючи Ірану. І це я не жартую!!! А євреї, які голосували за Бібі і цого партію стали в один ганебний рчд з 73 відслтками відомих українців, які теж голосували, як ідіоти.
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17.06.2026 21:43 Відповісти
Цугцванг (Частина 1)

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados ЧЕР 17, 2026
https://defence-line.info/?p=16474
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17.06.2026 22:05 Відповісти
Ї-бо-бо! Більше нічого добавить.
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17.06.2026 21:44 Відповісти
Формується ось/трикутник т. Трамп - т. Сі - т. Путін ?
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17.06.2026 21:48 Відповісти
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17.06.2026 21:56 Відповісти
Трус, бивалий і балбес, біля параші!!
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17.06.2026 22:06 Відповісти
Довбо*б
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17.06.2026 22:01 Відповісти
Хай Бог милує яке кончене. Коли там вже ті вибори
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17.06.2026 22:04 Відповісти
А украинские спецы по беспилотникам не облегчили тебе ситуацию?
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17.06.2026 22:05 Відповісти
 
 