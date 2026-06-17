Трамп подякував Сі Цзіньпіну і Путіну за позицію щодо Ірану: "Полегшили нам ситуацію"

Президент США Дональд Трамп подякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну за те, що вони, за його словами, зберігали нейтралітет під час американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це глава Білого дому сказав на пресконференції після саміту G7 у Франції, цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За що Трамп подякував Сі та Путіну?

"Я хочу подякувати президенту Китаю Сі. Я зустрічався з ним, і він залишався нейтральним, абсолютно нейтральним. І я ціную це. Також я хочу подякувати Володимиру Путіну. Він був дуже нейтральним", - сказав Трамп.

Він зазначив, що Сі та Путін "могли б значно ускладнити нам завдання". Президент США розповів, що просив китайського лідера не постачати Ірану певне озброєння.

"Вони мають переносну зброю для збивання літаків. Я сказав, що був би дуже вдячний, якби ви не передавали і не продавали нічого з цього Ірану. І знаєте що? Здебільшого він цього не робив. Тому я просто хочу подякувати їм, адже вони значно полегшили ситуацію", - сказав очільник США.

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Нагадаємо:

У своєму виступі за підсумками саміту G7 президент США Дональд Трамп також заявив, що Ірану потрібно дозволити зберегти частину ракет, а також що США співпрацюватимуть із країнами Перської затоки з неядерних питань.

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