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Новини Операція США проти Ірану
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В Ірану мають бути балістичні ракети, бо інші країни їх мають, - Трамп

трамп про балістичні ракети Ірану

У своєму виступі за підсумками саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану потрібно дозволити зберегти частину ракет, а також що США співпрацюватимуть із країнами Перської затоки з неядерних питань.

Про це йдеться у виступі за підсумками саміту G7, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція щодо ракет і баланс у регіоні

За словами Трампа, Ірану слід дозволити мати певні ракети, оскільки інші країни також володіють подібними озброєннями. Він наголосив, що повна заборона не є логічною в умовах, коли в регіоні вже є інші держави з ракетними можливостями.

Трамп додав, що ракети не є головною загрозою, адже вони можуть завдати шкоди окремим територіям, але не становлять ризику для всього світу.

"У них мають бути якісь ракети, бо інші країни мають. Повинні ж у них бути хоч якісь. Дехто каже, що не можна дозволяти Ірану мати ракети, а я питаю: "Що мені робити? Дозволити Саудівській Аравії мати ракети, а їм ні?" То це не працює, розумієте? І ракети – не головна проблема. Ракети можуть пошкодити якусь невелику територію, але не підривають всю планету", - наголосив американський президент.

Також читайте: Зеленський і Путін мають сісти за стіл переговорів, але вони не знають як це зробити, - Трамп

Умови угоди та можливі дії США

Трамп також заявив, що Сполучені Штати відновлять бомбардування Ірану, якщо протягом 60 днів не буде досягнуто остаточної угоди, яка передбачена в меморандумі про взаєморозуміння.

Він підкреслив, що цей термін є ключовим для можливого розвитку подій і подальших рішень США щодо Ірану.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів. Так він висловився під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав поїздку до Франції на саміт G7 великим успіхом

Автор: 

Іран (3515) Трамп Дональд (8969) балістичні ракети (611)
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Топ коментарі
+20
А чому ж тоді не можно мати ядерну зброю? Інші ж країни також її мають...
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17.06.2026 20:56 Відповісти
+19
Тобто Україна повинна мати ЯЗ бо інщі країни її мають.
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17.06.2026 21:01 Відповісти
+11
То нехай і ЯЗ мають, інщи ж мають.
Даааа, так обісратись самому і втопити сша у гівне це треба мати такій талант шо аж страшно.
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17.06.2026 20:59 Відповісти
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А чому ж тоді не можно мати ядерну зброю? Інші ж країни також її мають...
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17.06.2026 20:56 Відповісти
Це згодом.
Ізраїль приміть моє співчуття.
І куди ж тепер міндічам з цукерманами податись?
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17.06.2026 21:31 Відповісти
"спочатку цукерка,
потім цукерка з коньяком,
а зрештою коньяк без цукерки"

приказка директора піонерського табору, де я був піонервожатим, про правила виховання піонерів

тільки українці дурні віддали третій в світі ядерний потенцал ні за що

.
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17.06.2026 21:41 Відповісти
Їбобо старого маразматика зашкалює!
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17.06.2026 20:59 Відповісти
То нехай і ЯЗ мають, інщи ж мають.
Даааа, так обісратись самому і втопити сша у гівне це треба мати такій талант шо аж страшно.
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17.06.2026 20:59 Відповісти
Тобто Україна повинна мати ЯЗ бо інщі країни її мають.
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17.06.2026 21:01 Відповісти
В Ірану має бути ядерна зброя, бо інші країни її мають?
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17.06.2026 21:02 Відповісти
Я їм можу навіть відсипати ракет - бо шо ж їх зовсім опустити - Трамп
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17.06.2026 21:02 Відповісти
Маразм крепчал и танки наші бистрі Господи за що таке
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17.06.2026 21:03 Відповісти
Україна повина мати ядерну зброю - інші її ж мають)))) довбон старий...
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17.06.2026 21:03 Відповісти
Бібі, що з фейсом? 😁
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17.06.2026 21:04 Відповісти
це перемога
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17.06.2026 21:05 Відповісти
довоювася петрушка...
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17.06.2026 21:08 Відповісти
Нобель майже у кишені.
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17.06.2026 21:09 Відповісти
Ага. Ізраіль Трампа на Нобеля подає...
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17.06.2026 21:11 Відповісти
До чого тут Ізраїль? Іран подає!
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17.06.2026 21:16 Відповісти
Так поділись своїми. У вас же ж їх стільки, що хоч греблю гати (сам казав під час війни). Гроші ж їм дає? Ну ось і ракети давай.
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17.06.2026 21:16 Відповісти
Ідіот
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17.06.2026 21:19 Відповісти
То було на 2024 рік. Для його теперішнього стану лікарі ще не придумали терміна.
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17.06.2026 21:28 Відповісти
Цікаво, Штілерман буде продавати ракети Ірану?)
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17.06.2026 21:21 Відповісти
Во поливает---пока морозу нету!
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17.06.2026 21:40 Відповісти
Да, похоже после выборов в Сенат Рыжего ждёт много интересных приключений, как говаривал его корешок ***** ЛВИЖУХА....
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17.06.2026 21:43 Відповісти
респі США ше ніколи не були так опущені , москва радіє , іх трамп, їх любить ...
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17.06.2026 21:44 Відповісти
Маразм нам дал стальные руки - крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор!
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17.06.2026 22:07 Відповісти
Амінь! В Ірану має бути ядерна бомба, щоб знизити всіх невірних! А новина що Кім чен ін найдемократичніший президент і в північній Кореї найчесніші вибори у світі, вже була?
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17.06.2026 22:12 Відповісти
 
 