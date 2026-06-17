В Ірану мають бути балістичні ракети, бо інші країни їх мають, - Трамп

У своєму виступі за підсумками саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану потрібно дозволити зберегти частину ракет, а також що США співпрацюватимуть із країнами Перської затоки з неядерних питань.

Про це йдеться у виступі за підсумками саміту G7, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція щодо ракет і баланс у регіоні

За словами Трампа, Ірану слід дозволити мати певні ракети, оскільки інші країни також володіють подібними озброєннями. Він наголосив, що повна заборона не є логічною в умовах, коли в регіоні вже є інші держави з ракетними можливостями.

Трамп додав, що ракети не є головною загрозою, адже вони можуть завдати шкоди окремим територіям, але не становлять ризику для всього світу.

"У них мають бути якісь ракети, бо інші країни мають. Повинні ж у них бути хоч якісь. Дехто каже, що не можна дозволяти Ірану мати ракети, а я питаю: "Що мені робити? Дозволити Саудівській Аравії мати ракети, а їм ні?" То це не працює, розумієте? І ракети – не головна проблема. Ракети можуть пошкодити якусь невелику територію, але не підривають всю планету", - наголосив американський президент.

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Умови угоди та можливі дії США

Трамп також заявив, що Сполучені Штати відновлять бомбардування Ірану, якщо протягом 60 днів не буде досягнуто остаточної угоди, яка передбачена в меморандумі про взаєморозуміння.

Він підкреслив, що цей термін є ключовим для можливого розвитку подій і подальших рішень США щодо Ірану.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів. Так він висловився під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7.

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