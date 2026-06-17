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Новини Допомога Україні від США Виробництво української зброї
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США розглянуть питання щодо ліцензії на виробництво американських ракет в Україні, - Трамп

трамп

Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у французькому Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про ліцензії для України

Трамп підтвердив, що Україна хотіла б виробляти ракети до ППО за ліцензією від США та заявив, що він особисто розгляне це питання.

"Вони хотіли б мати таку можливість, але ми розглянемо це питання. Вони запитували про це", – сказав американський лідер.

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Допомога Україні від країн G7

  • Питання про надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет було однією з тем обговорення на саміті G7 у Франції.
  • Країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, у спільній заяві лідери "Великої сімки" висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

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Автор: 

зброя (7912) ППО (4190) ракети (4453) США (26770) Трамп Дональд (8969)
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Будем думу думати - Трамп
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17.06.2026 19:11 Відповісти
воно вже забуло, про що говорило 4 години тому
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17.06.2026 20:07 Відповісти
Пуста заява, для виробництва подібного потрібне обладнання якого в Україні нема
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17.06.2026 19:19 Відповісти
Рейн метал, або на кшталт, робить сумісне підприємство з фаєр пойнт, або мамахахатала, не принципово, завозить своє обладнання і спеціалістів. І на території однієї з сусідніх країн, на українському підприємстві, по ліцензії США починається виробництво.
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17.06.2026 19:36 Відповісти
А нахєра в цій схемі Україна?
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17.06.2026 20:35 Відповісти
А на них відкати будуть? Бо інакше ніхто нічого не вироблятиме
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17.06.2026 19:36 Відповісти
Это обещание у Трампа больше похоже как давление на пуйла.
Типа пока не поздно соглашайся на мир сейчас и на существующих условиях.
А то Украина начнет выпускать свою баллистику, антибаллистику (уже испытали) и мои Пэтриоты.
И тогда, ты свои Цирконы, Ониксы и Кинжал можешь засунуть себе в задницу.
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17.06.2026 20:17 Відповісти
Буде як з томагавками. Обнадіяв, а потім дулю показав. Та ще й вихвалявся перед ******, що він зупинив їхню передачу.
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17.06.2026 20:35 Відповісти
 
 