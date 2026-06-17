США розглянуть питання щодо ліцензії на виробництво американських ракет в Україні, - Трамп

Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у французькому Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про ліцензії для України

Трамп підтвердив, що Україна хотіла б виробляти ракети до ППО за ліцензією від США та заявив, що він особисто розгляне це питання.

"Вони хотіли б мати таку можливість, але ми розглянемо це питання. Вони запитували про це", – сказав американський лідер.

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Допомога Україні від країн G7

Питання про надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет було однією з тем обговорення на саміті G7 у Франції.

Країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, у спільній заяві лідери "Великої сімки" висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

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