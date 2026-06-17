США розглянуть питання щодо ліцензії на виробництво американських ракет в Україні, - Трамп
Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 у французькому Евіані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про ліцензії для України
Трамп підтвердив, що Україна хотіла б виробляти ракети до ППО за ліцензією від США та заявив, що він особисто розгляне це питання.
"Вони хотіли б мати таку можливість, але ми розглянемо це питання. Вони запитували про це", – сказав американський лідер.
Допомога Україні від країн G7
- Питання про надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет було однією з тем обговорення на саміті G7 у Франції.
- Країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, у спільній заяві лідери "Великої сімки" висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.
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Типа пока не поздно соглашайся на мир сейчас и на существующих условиях.
А то Украина начнет выпускать свою баллистику, антибаллистику (уже испытали) и мои Пэтриоты.
И тогда, ты свои Цирконы, Ониксы и Кинжал можешь засунуть себе в задницу.