G7 збільшить постачання ППО Україні та розгляне передачу ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів, - заява

Країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву лідерів G7.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Країни G7 наростять постачання систем ППО та ракет для України

У спільній заяві країни G7 наголосили на незмінній підтримці України в умовах триваючих російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та культурної спадщини. Лідери також відзначили витримку українського народу та позитивні результати дій Сил оборони, які останнім часом змогли перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 домовилися на саміті посилити санкції проти енергосектору РФ, - FT

"З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовляємося збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні", - йдеться у заяві.

Україні допоможуть зміцнити енергосистему перед наступною зимою

Окрім цього, як зазначається, країни G7 домовилися допомогти Україні підготуватися до наступного опалювального сезону, посилюючи стійкість енергетичної системи. Водночас лідери підтвердили намір збільшити економічний тиск на Росію через нові обмеження, спрямовані на її нафтову та газову галузі.

Також читайте: Зеленський та Макрон обговорювали, як взаємодіяти з Трампом на саміті G7, - Politico

Що передувало?