G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит вопрос о передаче лицензий на производство ракет-перехватчиков, - заявление
Страны "Большой семерки" договорились увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность рассмотреть вопрос о передаче лицензий на производство такого вооружения на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление лидеров G7.
Страны G7 увеличат поставки систем ПВО и ракет для Украины
В совместном заявлении страны G7 подчеркнули неизменную поддержку Украины в условиях продолжающихся российских атак на объекты критической инфраструктуры и культурного наследия. Лидеры также отметили стойкость украинского народа и положительные результаты действий Сил обороны, которые в последнее время смогли перехватить инициативу на отдельных участках фронта.
"С целью поддержки и ускорения этого нового импульса мы договариваемся увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине", - говорится в заявлении.
Украине помогут укрепить энергосистему перед следующей зимой
Кроме того, как отмечается, страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, укрепляя устойчивость энергетической системы. В то же время лидеры подтвердили намерение усилить экономическое давление на Россию посредством новых ограничений, направленных на ее нефтяную и газовую отрасли.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось,Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.
- Канцлер Германии Мерц заявлял, что Европа и США согласовали подход к завершению войны в Украине.
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Також точно буде захищена енергетика, якщо це під свою опіку візьме ця організація, бо команда Голобородька' знову створить не одного міндіча і замерзати взимку буде не не тільки місто Київ.