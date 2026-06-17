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Новости Дроны-перехватчики Саммит G7
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G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит вопрос о передаче лицензий на производство ракет-перехватчиков, - заявление

Саммит "Группы семи" во Франции

Страны "Большой семерки" договорились увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность рассмотреть вопрос о передаче лицензий на производство такого вооружения на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление лидеров G7.

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Страны G7 увеличат поставки систем ПВО и ракет для Украины

В совместном заявлении страны G7 подчеркнули неизменную поддержку Украины в условиях продолжающихся российских атак на объекты критической инфраструктуры и культурного наследия. Лидеры также отметили стойкость украинского народа и положительные результаты действий Сил обороны, которые в последнее время смогли перехватить инициативу на отдельных участках фронта.

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"С целью поддержки и ускорения этого нового импульса мы договариваемся увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине", - говорится в заявлении.

Украине помогут укрепить энергосистему перед следующей зимой

Кроме того, как отмечается, страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, укрепляя устойчивость энергетической системы. В то же время лидеры подтвердили намерение усилить экономическое давление на Россию посредством новых ограничений, направленных на ее нефтяную и газовую отрасли.

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ПВО (3751) саммит (1252) дроны (7395)
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Якщо дадуть ліцензії на виготовлення ракет- перехоплювачів то це змінить ситуацію не тільки на полі бою, а найважливішого - захисту міст, населення,інфраструктури та культурних цінностей. Головне, щоб ліцензії на виготовлення цих ракет не потрапили ''95 кварталу- штілерману'', а професійним виробникам, яких в Україні багато.
Також точно буде захищена енергетика, якщо це під свою опіку візьме ця організація, бо команда Голобородька' знову створить не одного міндіча і замерзати взимку буде не не тільки місто Київ.
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17.06.2026 07:04 Ответить
Ага, а кожний ЖЕК чи ОСББ - саої будинки.
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17.06.2026 07:17 Ответить
Ну так чудово. Сподіваємося, все не обмежиться лише одними заявами.
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17.06.2026 07:26 Ответить
Як би в 2019 році не вибрали це "лихо",яке створило бездарну,пронизану корупцією "Слуга не народу", то не була б звернена ракетна програма і взагалі широкомасштабної війни могло не бути.До влади в Україні прийшли делітанти,бездарі,дебіли,а пуйло це оцінив як момент для захвату України.Тільки всупереч тим негараздам і розвернутому "Великому крадівництву" народ і ЗСУ змогли протистояти рашистській навалі.
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17.06.2026 08:19 Ответить
 
 