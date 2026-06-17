G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит вопрос о передаче лицензий на производство ракет-перехватчиков, - заявление

Страны "Большой семерки" договорились увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность рассмотреть вопрос о передаче лицензий на производство такого вооружения на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление лидеров G7.

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Страны G7 увеличат поставки систем ПВО и ракет для Украины

В совместном заявлении страны G7 подчеркнули неизменную поддержку Украины в условиях продолжающихся российских атак на объекты критической инфраструктуры и культурного наследия. Лидеры также отметили стойкость украинского народа и положительные результаты действий Сил обороны, которые в последнее время смогли перехватить инициативу на отдельных участках фронта.

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"С целью поддержки и ускорения этого нового импульса мы договариваемся увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине", - говорится в заявлении.

Украине помогут укрепить энергосистему перед следующей зимой

Кроме того, как отмечается, страны G7 договорились помочь Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, укрепляя устойчивость энергетической системы. В то же время лидеры подтвердили намерение усилить экономическое давление на Россию посредством новых ограничений, направленных на ее нефтяную и газовую отрасли.

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