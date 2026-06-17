Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку относительно Ирана, - Politico

На саммите "Большой семерки" президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, если европейские союзники поддержат его инициативы, направленные на урегулирование ситуации вокруг Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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Трамп готов усилить давление на Путина ради завершения войны

Как отмечается, Трамп выразил готовность рассмотреть возможность усиления давления на Путина для прекращения войны против Украины. Он также указал, что США нуждаются в помощи союзников для реализации рамочного соглашения с Ираном о прекращении огня.

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Мерц заявил об осторожном оптимизме после переговоров с Трампом

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и во время неформальных контактов на полях саммита, - вселяют определенный оптимизм", - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время дипломаты предостерегли от чрезмерного оптимизма, напомнив, что ранее Трамп уже менял свою позицию после заявлений о поддержке Украины.

По информации Politico, беспокойство среди союзников вызвал почти часовой телефонный разговор Трампа с Путиным в воскресенье, после которого появились опасения, что президент США может вновь склонять Украину к территориальным уступкам.

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После встречи с Зеленским Трамп заговорил о санкциях против РФ

Однако после встречи с Зеленским и другими лидерами Трамп объявил о намерении возобновить санкции против нефтяного сектора РФ.

По словам двух дипломатов, в ходе переговоров американский лидер также призвал партнеров по "Большой семерке" поддержать его договоренности с Ираном и помочь с разминированием Ормузского пролива накануне прибытия в Женеву вице-президента Джей Ди Венса для завершения переговоров с Тегераном.

Публично Трамп преуменьшал значение европейской поддержки.

"Я не думаю, что нам понадобится значительная помощь", - сказал он в понедельник.

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Европейские лидеры ожидают от Трампа дальнейшей поддержки Украины

Однако, как отмечается, за закрытыми дверями хозяин Белого дома более откровенно заявлял о потребностях США. "Должна быть определенная уступка в отношении Украины. У нас очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам", - отметил дипломат.