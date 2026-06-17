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Новости Подход Трампа к войне в Украине Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку относительно Ирана, - Politico

Трамп может возобновить помощь Украине

На саммите "Большой семерки" президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, если европейские союзники поддержат его инициативы, направленные на урегулирование ситуации вокруг Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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Трамп готов усилить давление на Путина ради завершения войны

Как отмечается, Трамп выразил готовность рассмотреть возможность усиления давления на Путина для прекращения войны против Украины. Он также указал, что США нуждаются в помощи союзников для реализации рамочного соглашения с Ираном о прекращении огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон обсуждали, как взаимодействовать с Трампом на саммите G7, - Politico

Мерц заявил об осторожном оптимизме после переговоров с Трампом

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и во время неформальных контактов на полях саммита, - вселяют определенный оптимизм", - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время дипломаты предостерегли от чрезмерного оптимизма, напомнив, что ранее Трамп уже менял свою позицию после заявлений о поддержке Украины.

По информации Politico, беспокойство среди союзников вызвал почти часовой телефонный разговор Трампа с Путиным в воскресенье, после которого появились опасения, что президент США может вновь склонять Украину к территориальным уступкам.

Читайте также: США вскоре смогут возобновить санкции против российской нефти, - Трамп

После встречи с Зеленским Трамп заговорил о санкциях против РФ

Однако после встречи с Зеленским и другими лидерами Трамп объявил о намерении возобновить санкции против нефтяного сектора РФ.

По словам двух дипломатов, в ходе переговоров американский лидер также призвал партнеров по "Большой семерке" поддержать его договоренности с Ираном и помочь с разминированием Ормузского пролива накануне прибытия в Женеву вице-президента Джей Ди Венса для завершения переговоров с Тегераном.

Публично Трамп преуменьшал значение европейской поддержки.

"Я не думаю, что нам понадобится значительная помощь", - сказал он в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна заключить соглашение, она потеряла огромное количество людей, как и Украина, - Трамп

Европейские лидеры ожидают от Трампа дальнейшей поддержки Украины

Однако, как отмечается, за закрытыми дверями хозяин Белого дома более откровенно заявлял о потребностях США. "Должна быть определенная уступка в отношении Украины. У нас очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам", - отметил дипломат.

Автор: 

Иран (2996) Трамп Дональд (8228) война в Украине (8476)
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Топ комментарии
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Трамп на G7 запропонував союзникам угоду...

Відбулася розмова співчуваючих Україні&"каоліції охочих" з адвокатом агресора Трампом
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17.06.2026 06:49 Ответить
+1
Трампон Трампакс грёбаный торгаш. Разбирайся сам со своими жид.ми сионистами.
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17.06.2026 06:54 Ответить
+1
Женіть цього пройдисвіта.
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17.06.2026 07:25 Ответить
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Ага)Одну війну "допоможу" спинити,щоб нарешті трильйонна угода вступила в силу,а в іншу навалимося всі,щоб вам непереливки було,бо ми далеко..за океаном))
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17.06.2026 06:26 Ответить
Якась мутна стаття з посиланнями на невідомого дипломата, причому спершу двох, в потім одного. Всі вже бачать, що для того, щоб одержати свою цяцьку - Нобелівську премію миру, Трамп розв'язав війну, програв її, і тепер бездоказово каже, що виграв, а потім розкажу як і в чому цей 'виграш' полягає.
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17.06.2026 06:34 Ответить
Воно ще й шантажист.
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17.06.2026 06:45 Ответить
Трамп на G7 запропонував союзникам угоду...

Відбулася розмова співчуваючих Україні&"каоліції охочих" з адвокатом агресора Трампом
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17.06.2026 06:49 Ответить
Шантажист. Один кримінал.
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17.06.2026 06:50 Ответить
Трампон Трампакс грёбаный торгаш. Разбирайся сам со своими жид.ми сионистами.
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17.06.2026 06:54 Ответить
Женіть цього пройдисвіта.
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17.06.2026 07:25 Ответить
"Трамп оголосив про намір відновити санкції проти нафтового сектору РФ" - і це вся трампова підтримка України?
???
Слів нема. Ні, матюків вистачає... але не більше.
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17.06.2026 07:26 Ответить
та пішов ти на...уй. багато ти натис на іран? вставили тобі рушникоголові по саме не можу. отак ти й на кацапів тиснути будеш?
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17.06.2026 07:26 Ответить
Коротше, всі мають воювати за Ізраїль.
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17.06.2026 07:41 Ответить
Трамп у повній владі натаньяху
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17.06.2026 07:57 Ответить
Тиск по-Трамповські це "vladimir STOP"?!!
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17.06.2026 08:14 Ответить
Якщо трошки пофантазувати аналізуючи наслідки, то можна стверджувати що напад терористів на Ізраїль організувалв моссад для того зоб сіоністи отримали формальну причину для винищення палестинців. Всього загинуло разом з жертвами, заручниками та військовими цахало 2040 євреїв. Палестинців, ліванців, іранців та ще якихось арабських сусідів Ізраїлю загинуло вже понад 60 000 (це за ООН, насправді набагато більше) і бійня подовжується. Ліван окупований і там СВО цахалу. Прихід ідіота Трампа в стані деменції з зятем Кушнером і дочкою, яка прийняла іудаїзм це ж просто "джек-пот" для сіоніста Нетаньяху! Це те ж саме що блазень Зєлєнскій для кегебешніка *****! Ну як не скористатись такою можливістю "остаточного виішення проблем" військовим шляхом? Трамп пограбував американських платників податків на користь Ізраїлю (свого зятя і внуків) на 30 мільярдів доларів і не досяг жодної з 5 проголошених цілей війни з Іраном і тепер хоче змусити світ платити за наслідки своєї дурості і підтимувати агресивний сіоністський (фашистський) режим і Ізраїлі...
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17.06.2026 08:14 Ответить
 
 