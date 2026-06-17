Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану, - Politico

На саміті G7 президент США Дональд Трамп продемонстрував готовність посилити тиск на Росію, якщо європейські союзники підтримають його ініціативи, спрямовані на врегулювання ситуації навколо Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів.

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Трамп готовий посилити тиск на Путіна заради завершення війни

Як зазначається, Трамп виявив готовність розглянути посилення тиску на Путіна для завершення війни проти України. І вказав, що США потребують допомоги союзників для реалізації рамкової угоди з Іраном про припинення вогню.

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Мерц заявив про обережний оптимізм після переговорів із Трампом

"Обговорення, які ми провели між собою та з президентом США - як на офіційних зустрічах, так і під час неформальних контактів на полях саміту, - дають певне відчуття оптимізму", - заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас дипломати застерегли від надмірного оптимізму, нагадавши, що раніше Трамп уже змінював свою позицію після заяв про підтримку України.

За інформацією Politico, занепокоєння серед союзників викликала майже годинна телефонна розмова Трампа з Путіним у неділю, після якої з’явилися побоювання, що президент США може знову схиляти Україну до територіальних поступок.

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Після зустрічі із Зеленським Трамп заговорив про санкції проти РФ

Однак після зустрічі із Зеленським та іншими лідерами Трамп оголосив про намір відновити санкції проти нафтового сектору РФ.

За словами двох дипломатів, під час переговорів американський лідер також закликав партнерів із G7 підтримати його домовленості з Іраном і допомогти з розмінуванням Ормузької протоки напередодні прибуття до Женеви віцепрезидента Джей Ді Венса для завершення переговорів із Тегераном.

Публічно Трамп применшував значення європейської підтримки.

"Я не думаю, що нам знадобиться значна допомога", - сказав він у понеділок.

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Європейські лідери очікують від Трампа подальшої підтримки України

Проте, як зазначається, за зачиненими дверима господар Білого дому відвертіше заявляв про потреби США. "Має бути певна поступка щодо України. Маємо дуже сильне очікування, що він підтримає Україну. Саме це він сказав лідерам", - зазначив дипломат.