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Новости помощь Украине от США Производство украинского оружия
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США рассмотрят вопрос о лицензии на производство американских ракет в Украине, — Трамп

трамп

Соединённые Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во французском Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.

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О лицензиях для Украины

Трамп подтвердил, что Украина хотела бы производить ракеты для ПВО по лицензии США, и заявил, что лично рассмотрит этот вопрос.

"Они хотели бы иметь такую возможность, но мы рассмотрим этот вопрос. Они спрашивали об этом", — сказал американский лидер.

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Помощь Украине от стран G7

  • Вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство противоракетных систем и ракет был одной из тем обсуждения на саммите G7 во Франции.
  • Страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, в совместном заявлении лидеры "Большой семерки" выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

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Автор: 

оружие (10465) ПВО (3752) ракеты (3996) США (29575) Трамп Дональд (8228)
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Топ комментарии
+1
Пуста заява, для виробництва подібного потрібне обладнання якого в Україні нема
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17.06.2026 19:19 Ответить
+1
Рейн метал, або на кшталт, робить сумісне підприємство з фаєр пойнт, або мамахахатала, не принципово, завозить своє обладнання і спеціалістів. І на території однієї з сусідніх країн, на українському підприємстві, по ліцензії США починається виробництво.
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17.06.2026 19:36 Ответить
+1
А на них відкати будуть? Бо інакше ніхто нічого не вироблятиме
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17.06.2026 19:36 Ответить
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Будем думу думати - Трамп
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17.06.2026 19:11 Ответить
воно вже забуло, про що говорило 4 години тому
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17.06.2026 20:07 Ответить
Пуста заява, для виробництва подібного потрібне обладнання якого в Україні нема
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17.06.2026 19:19 Ответить
Рейн метал, або на кшталт, робить сумісне підприємство з фаєр пойнт, або мамахахатала, не принципово, завозить своє обладнання і спеціалістів. І на території однієї з сусідніх країн, на українському підприємстві, по ліцензії США починається виробництво.
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17.06.2026 19:36 Ответить
А нахєра в цій схемі Україна?
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17.06.2026 20:35 Ответить
А на них відкати будуть? Бо інакше ніхто нічого не вироблятиме
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17.06.2026 19:36 Ответить
Это обещание у Трампа больше похоже как давление на пуйла.
Типа пока не поздно соглашайся на мир сейчас и на существующих условиях.
А то Украина начнет выпускать свою баллистику, антибаллистику (уже испытали) и мои Пэтриоты.
И тогда, ты свои Цирконы, Ониксы и Кинжал можешь засунуть себе в задницу.
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17.06.2026 20:17 Ответить
Українська антибалістика? Яка вже є і випробувана? Афігєть.
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17.06.2026 20:39 Ответить
Буде як з томагавками. Обнадіяв, а потім дулю показав. Та ще й вихвалявся перед ******, що він зупинив їхню передачу.
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17.06.2026 20:35 Ответить
І довго будемо розглядати?
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17.06.2026 20:43 Ответить
 
 