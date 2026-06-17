США рассмотрят вопрос о лицензии на производство американских ракет в Украине, — Трамп

Соединённые Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во французском Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.

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О лицензиях для Украины

Трамп подтвердил, что Украина хотела бы производить ракеты для ПВО по лицензии США, и заявил, что лично рассмотрит этот вопрос.

"Они хотели бы иметь такую возможность, но мы рассмотрим этот вопрос. Они спрашивали об этом", — сказал американский лидер.

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Помощь Украине от стран G7

Вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство противоракетных систем и ракет был одной из тем обсуждения на саммите G7 во Франции.

Страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, в совместном заявлении лидеры "Большой семерки" выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

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