США рассмотрят вопрос о лицензии на производство американских ракет в Украине, — Трамп
Соединённые Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во французском Эвиане, сообщает Цензор.НЕТ.
О лицензиях для Украины
Трамп подтвердил, что Украина хотела бы производить ракеты для ПВО по лицензии США, и заявил, что лично рассмотрит этот вопрос.
"Они хотели бы иметь такую возможность, но мы рассмотрим этот вопрос. Они спрашивали об этом", — сказал американский лидер.
Помощь Украине от стран G7
- Вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство противоракетных систем и ракет был одной из тем обсуждения на саммите G7 во Франции.
- Страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, в совместном заявлении лидеры "Большой семерки" выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.
Топ комментарии
+1 Оникс
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Типа пока не поздно соглашайся на мир сейчас и на существующих условиях.
А то Украина начнет выпускать свою баллистику, антибаллистику (уже испытали) и мои Пэтриоты.
И тогда, ты свои Цирконы, Ониксы и Кинжал можешь засунуть себе в задницу.