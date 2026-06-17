Ряд стран G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине, - СМИ

США и европейские страны из "Группы семи" намерены наладить в Украине лицензионное производство не только систем противовоздушной обороны, но и дальнобойных средств поражения.

Об этом пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Страны G7 будут производить в Украине по лицензии ракеты большой дальности

"Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства поражения большой дальности", - заявило дипломатический источник в кулуарах саммита G7.

Накануне в совместном заявлении главы государств и правительств стран-членов G7 согласились "увеличить поставки дополнительных средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, а также средств большой дальности".

Они также заявили о "готовности предоставить Украине лицензии, которые позволят ей нарастить собственное военное производство".

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям на изготовление оружия в Украине.

"Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые обладают этими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании", - заявил он.

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Совместное заявление

Ранее сообщалось, что страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, в совместном заявлении лидеры "Большой семерки" выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

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