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Новости помощь Украине от США Помощь Украине от Европы Производство украинского оружия
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Ряд стран G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине, - СМИ

саміт

США и европейские страны из "Группы семи" намерены наладить в Украине лицензионное производство не только систем противовоздушной обороны, но и дальнобойных средств поражения.

Об этом пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Страны G7 будут производить в Украине по лицензии ракеты большой дальности

"Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства поражения большой дальности", - заявило дипломатический источник в кулуарах саммита G7.

Накануне в совместном заявлении главы государств и правительств стран-членов G7 согласились "увеличить поставки дополнительных средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, а также средств большой дальности".

Они также заявили о "готовности предоставить Украине лицензии, которые позволят ей нарастить собственное военное производство".

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям на изготовление оружия в Украине.

"Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые обладают этими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании", - заявил он.

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Совместное заявление

Ранее сообщалось, что страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств противовоздушной обороны и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, в совместном заявлении лидеры "Большой семерки" выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

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Автор: 

G7 (920) Европа (2444) оружие (10465) производство (619) США (29575)
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Ага, снаряди на заводі рейнметал вже виробляють.
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17.06.2026 17:25 Ответить
та і байрактари також....
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17.06.2026 17:31 Ответить
А Штулєрман буде їх перепродувати МО і розповідати про особисті розробки.
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17.06.2026 17:34 Ответить
А якщо русня вдарить по цим заводам? А вона обов'язково вдарить, якщо вони будуть в Украхні. Може краще в ЄС таке робити?
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17.06.2026 17:34 Ответить
Ось тільки питання, як далеко ці наміри залетять!
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17.06.2026 17:35 Ответить
А ракетну програму Порошенка будуть пушкін з булгаковим відновлювати?
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17.06.2026 17:37 Ответить
Це ту яку він зупинив у 2014?
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17.06.2026 17:42 Ответить
 
 