Партнеры G7 увеличат свой военный и финансовый вклад в Украину, - Мерц

Страны "Большой семерки" увеличат финансовую и военную поддержку Украины и усилят давление на Россию, в частности с помощью санкций.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в кулуарах саммита G7 в г. Эвиан-ле-Бен (Франция), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Поддержка Украины со стороны G7 сильнее, чем когда-либо

"Впервые с момента вступления в должность президента Трампа мы опубликовали совместную декларацию на саммите G7 и нашли общий язык по основным вопросам внешней политики и политики безопасности нашего времени. Это успех. Наше заявление содержит четкий посыл: поддержка Украины со стороны этой группы сильнее, чем когда-либо ранее. Все партнеры G7 увеличат свой военный и финансовый вклад в Украину. Посыл для России столь же четкий: все партнеры G7 усилят давление на Москву, в частности через санкции", – подчеркнул Мерц.

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Шаг к мирным переговорам

Он отметил, что это задает новый тон в трансатлантическом единстве и "может приблизить нас к решительному шагу к мирным переговорам".

"Мы систематически работали над этим в течение последних нескольких недель. В Лондоне я координировал и тщательно готовил наши позиции вместе с Владимиром Зеленским. Наши дипломатические советники также координировали действия с США и другими нашими европейскими партнерами, особенно с Италией и Польшей, которые участвовали в наших консультациях и обсуждениях на протяжении всего процесса. Это увенчалось успехом, потому что мы воспользовались этой возможностью", - добавил Мерц.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств ПВО и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

По данным СМИ, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.

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