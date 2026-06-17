РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Саммит G7
418 4

Зеленский о результатах саммита G7: Будет усиление ПВО и новые шаги для давления на РФ

Результаты саммита G7: Зеленский рассказал подробности

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита G7 для Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Самое главное - мы договорились о дополнительном укреплении украинской ПВО. Будут предприняты новые шаги для оказания давления на Россию из-за войны, давления ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей обороны и энергетической устойчивости.

Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них. Наше глобальное единство реально уменьшает возможность России продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Спасибо всем, кто помогает нам!" - отметил глава государства.

Читайте: Лидеры G7 договорились на саммите усилить санкции против энергосектора РФ, - FT

Саммит G7

  • Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.
  • По данным СМИ,Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.

Читайте также: Европа и США согласовали подход к завершению войны в Украине, - Мерц

Автор: 

G7 (920) Зеленский Владимир (24547)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захід з нами - тай добре
показать весь комментарий
17.06.2026 11:51 Ответить
Що особисто Президент зробив для посилення системи ППО в Україні? Які системи нашого виробництва профінансовано і виготовляються установки і ракети? Куди подівся проект "Кільчень", яка розроблялася ще при Порошенку? Чи можливо є інші і більш *******?
Випросити сотню ракет у партнерів - це не заслуга нашого Президента, а заслуга партнерів, які виготовили таку кількість систем ППО і ракет до них, що змогли частину передати нам.
показать весь комментарий
17.06.2026 11:53 Ответить
Как-то попахивает одним большим нихуа.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:07 Ответить
Що ж саміту, що з ЄС, що з НАТО ніякого толку, як з козла молока. От на росії хороші союзники і Китай, і Іран, і Корея. І зброю постачають, і особовий склад, а наші тільки ******* на самітах і скиглять
показать весь комментарий
17.06.2026 12:11 Ответить
 
 