Зеленский о результатах саммита G7: Будет усиление ПВО и новые шаги для давления на РФ
Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита G7 для Украины.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"Самое главное - мы договорились о дополнительном укреплении украинской ПВО. Будут предприняты новые шаги для оказания давления на Россию из-за войны, давления ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей обороны и энергетической устойчивости.
Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них. Наше глобальное единство реально уменьшает возможность России продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Спасибо всем, кто помогает нам!" - отметил глава государства.
Саммит G7
- Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.
- По данным СМИ,Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.
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Випросити сотню ракет у партнерів - це не заслуга нашого Президента, а заслуга партнерів, які виготовили таку кількість систем ППО і ракет до них, що змогли частину передати нам.