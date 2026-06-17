Зеленський про результати саміту G7: Буде посилення ППО та нові кроки для тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський розповів про результати саміту G7 для України.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості.



Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!" - зазначив глава держави.

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Саміт G7

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду : тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.

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