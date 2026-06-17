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Новини Саміт G7
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Зеленський про результати саміту G7: Буде посилення ППО та нові кроки для тиску на РФ

Результати саміту G7: Зеленський розповів подробиці

Президент Володимир Зеленський розповів про результати саміту G7 для України.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості.

Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!" - зазначив глава держави.

Читайте: Лідери G7 домовилися на саміті посилити санкції проти енергосектору РФ, - FT

Саміт G7

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.
  • За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.

Також читайте: Європа і США узгодили підхід до завершення війни в Україні, - Мерц

Автор: 

G-7 G7 (1136) Зеленський Володимир (28072)
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17.06.2026 11:51 Відповісти
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17.06.2026 12:30 Відповісти
Що особисто Президент зробив для посилення системи ППО в Україні? Які системи нашого виробництва профінансовано і виготовляються установки і ракети? Куди подівся проект "Кільчень", яка розроблялася ще при Порошенку? Чи можливо є інші і більш *******?
Випросити сотню ракет у партнерів - це не заслуга нашого Президента, а заслуга партнерів, які виготовили таку кількість систем ППО і ракет до них, що змогли частину передати нам.
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17.06.2026 11:53 Відповісти
Как-то попахивает одним большим нихуа.
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17.06.2026 12:07 Відповісти
21й пакет санкцій, ****
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17.06.2026 12:31 Відповісти
Що ж саміту, що з ЄС, що з НАТО ніякого толку, як з козла молока. От на росії хороші союзники і Китай, і Іран, і Корея. І зброю постачають, і особовий склад, а наші тільки ******* на самітах і скиглять
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17.06.2026 12:11 Відповісти
У т. Трампа сім п'ятниць на одну добу...
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17.06.2026 12:41 Відповісти
 
 