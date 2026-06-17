Партнери G7 збільшать свій військовий та фінансовий внесок в Україну, - Мерц

Країни G7 збільшать фінансову та військову підтримку України та посилять тиск на Росію, зокрема через санкції.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції на полях саміту G7 у м. Евіан-ле-Бен (Франція), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Підтримка України з боку G7 сильніша, ніж будь-коли

"Вперше з моменту вступу на посаду президента Трампа ми опублікували спільну декларацію на саміті G7 та знайшли спільну мову з основних питань зовнішньої політики та політики безпеки нашого часу. Це успіх. Наша заява містить чіткий меседж: підтримка України з боку цієї групи сильніша, ніж будь-коли раніше. Усі партнери G7 збільшать свій військовий та фінансовий внесок в Україну. Меседж для Росії однаково чіткий: усі партнери G7 посилять тиск на Москву, зокрема через санкції", – наголосив Мерц.

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Крок до мирних переговорів

Він зауважив, що це задає новий тон у трансатлантичній єдності та "може наблизити нас до рішучого кроку до мирних переговорів".

"Ми систематично працювали над цим протягом останніх кількох тижнів. У Лондоні я координував та ретельно готував наші позиції разом з Володимиром Зеленським. Наші дипломатичні радники також координували дії зі США та іншими нашими європейськими партнерами, особливо з Італією та Польщею, які брали участь у наших консультаціях та обговореннях протягом усього процесу. Це було успішно, тому що ми скористалися цією можливістю", – додав Мерц.

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Саміт G7

Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів ППО та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.

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