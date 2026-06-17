Низка країн G7 вироблятимуть далекобійні ракети в Україні, - ЗМІ

США та європейські країни з "Групи семи" мають намір налагодити в Україні ліцензійне виробництво не лише систем протиповітряної оборони, а й далекобійних засобів ураження.

Про це пише французька газета Le Parisien з посилання на дипломатичне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Країни G7 вироблятимуть в Україні за ліцензією далекобійні ракети

"Ми будемо виробляти за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби ураження великої дальності", - заявило дипломатичне джерело в кулуарах саміту G7.

Напередодні у спільній заяві глави держав та урядів країн-членів G7 погодилися "збільшити постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, систем та перехоплювачів, а також спроможностей великої дальності".

Вони також заявили про "готовність надати Україні ліцензії, які дозволять їй наростити власне військове виробництво".

За словами канцлера ФРН Фрідріха Мерца, американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні.

"Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії",- заявив він.

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Спільна заява

Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, у спільній заяві лідери "Великої сімки" висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

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