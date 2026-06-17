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Низка країн G7 вироблятимуть далекобійні ракети в Україні, - ЗМІ

саміт

США та європейські країни з "Групи семи" мають намір налагодити в Україні ліцензійне виробництво не лише систем протиповітряної оборони, а й далекобійних засобів ураження.

Про це пише французька газета Le Parisien з посилання на дипломатичне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Країни G7 вироблятимуть в Україні за ліцензією далекобійні ракети

"Ми будемо виробляти за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби ураження великої дальності", - заявило дипломатичне джерело в кулуарах саміту G7.

Напередодні у спільній заяві глави держав та урядів країн-членів G7 погодилися "збільшити постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, систем та перехоплювачів, а також спроможностей великої дальності".

Вони також заявили про "готовність надати Україні ліцензії, які дозволять їй наростити власне військове виробництво".

За словами канцлера ФРН Фрідріха Мерца, американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні.

"Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії",- заявив він.

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Спільна заява

Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, у спільній заяві лідери "Великої сімки" висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

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Автор: 

G-7 G7 (1136) Європа (2508) зброя (7912) виробництво (2020) США (26770)
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Топ коментарі
+4
Ага, снаряди на заводі рейнметал вже виробляють.
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17.06.2026 17:25 Відповісти
+4
та і байрактари також....
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17.06.2026 17:31 Відповісти
+3
А ракетну програму Порошенка будуть пушкін з булгаковим відновлювати?
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17.06.2026 17:37 Відповісти
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Ага, снаряди на заводі рейнметал вже виробляють.
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17.06.2026 17:25 Відповісти
та і байрактари також....
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17.06.2026 17:31 Відповісти
А Штулєрман буде їх перепродувати МО і розповідати про особисті розробки.
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17.06.2026 17:34 Відповісти
А якщо русня вдарить по цим заводам? А вона обов'язково вдарить, якщо вони будуть в Украхні. Може краще в ЄС таке робити?
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17.06.2026 17:34 Відповісти
В для чого поспішають одразу викласти в інтернеті
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17.06.2026 17:53 Відповісти
Ось тільки питання, як далеко ці наміри залетять!
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17.06.2026 17:35 Відповісти
просто скажуть потім щось типу "партнери підвели.. щось не надали"
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17.06.2026 17:49 Відповісти
А ракетну програму Порошенка будуть пушкін з булгаковим відновлювати?
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17.06.2026 17:37 Відповісти
Це ту яку він зупинив у 2014?
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17.06.2026 17:42 Відповісти
Ту, яку ЗЄ цілеспрямовпно розвалив після 2019.
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17.06.2026 17:48 Відповісти
Це тобі про це хто сказав? давай посилання.
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17.06.2026 17:50 Відповісти
далекобійна ракета Міндіч-Уй-2
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17.06.2026 17:45 Відповісти
Ну все. Файрпойнт може розслабитися.

Як завжди - роблять всі навколо, а гроші отримують та звітують непричетні підараси.
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17.06.2026 17:50 Відповісти
Як задовбали ці вояки інтернетівськи. Ну має же бути якась державна таємниця, або так поспішають доповісти про плани у ФСБ. А раптом зможемо налагодити виробництво і тоді куратор буде незадоволений. Для кого війна, а для кого можливість попіаритися.
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17.06.2026 17:51 Відповісти
Раптом тільки клоуни президентами стають та кошенята народжуються.

Виробництво ******** ракет - це трохи складнішмй процес.
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17.06.2026 17:58 Відповісти
Виробляти в країні,де по всій країні літають ракети з дронами.
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17.06.2026 17:55 Відповісти
 
 