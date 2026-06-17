У Ирана должны быть баллистические ракеты, потому что у других стран они есть, — Трамп

В своём выступлении по итогам саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует разрешить сохранить часть ракет, а также что США будут сотрудничать со странами Персидского залива по неядерным вопросам.

Об этом говорится в выступлении по итогам саммита G7, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция по ракетам и баланс в регионе

По словам Трампа, Ирану следует разрешить иметь определенные ракеты, поскольку другие страны также обладают подобным вооружением. Он подчеркнул, что полный запрет не является логичным в условиях, когда в регионе уже есть другие государства с ракетными возможностями.

Трамп добавил, что ракеты не являются главной угрозой, ведь они могут нанести ущерб отдельным территориям, но не представляют риска для всего мира.

"У них должны быть какие-то ракеты, ведь у других стран они есть. Должны же у них быть хоть какие-то. Некоторые говорят, что нельзя позволять Ирану иметь ракеты, а я спрашиваю: "Что мне делать? Позволить Саудовской Аравии иметь ракеты, а им — нет?" Так это не работает, понимаете? И ракеты — не главная проблема. Ракеты могут нанести ущерб какой-то небольшой территории, но не разрушают всю планету", — подчеркнул американский президент.

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Условия соглашения и возможные действия США

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возобновят бомбардировки Ирана, если в течение 60 дней не будет достигнуто окончательное соглашение, предусмотренное в меморандуме о взаимопонимании.

Он подчеркнул, что этот срок является ключевым для возможного развития событий и дальнейших решений США в отношении Ирана.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7.

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