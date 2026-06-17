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Новости Операция США против Ирана
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У Ирана должны быть баллистические ракеты, потому что у других стран они есть, — Трамп

Трамп о баллистических ракетах Ирана

В своём выступлении по итогам саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует разрешить сохранить часть ракет, а также что США будут сотрудничать со странами Персидского залива по неядерным вопросам.

Об этом говорится в выступлении по итогам саммита G7, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция по ракетам и баланс в регионе

По словам Трампа, Ирану следует разрешить иметь определенные ракеты, поскольку другие страны также обладают подобным вооружением. Он подчеркнул, что полный запрет не является логичным в условиях, когда в регионе уже есть другие государства с ракетными возможностями.

Трамп добавил, что ракеты не являются главной угрозой, ведь они могут нанести ущерб отдельным территориям, но не представляют риска для всего мира.

"У них должны быть какие-то ракеты, ведь у других стран они есть. Должны же у них быть хоть какие-то. Некоторые говорят, что нельзя позволять Ирану иметь ракеты, а я спрашиваю: "Что мне делать? Позволить Саудовской Аравии иметь ракеты, а им — нет?" Так это не работает, понимаете? И ракеты — не главная проблема. Ракеты могут нанести ущерб какой-то небольшой территории, но не разрушают всю планету", — подчеркнул американский президент.

Читайте также: Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров, но они не знают, как это сделать, — Трамп

Условия соглашения и возможные действия США

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возобновят бомбардировки Ирана, если в течение 60 дней не будет достигнуто окончательное соглашение, предусмотренное в меморандуме о взаимопонимании.

Он подчеркнул, что этот срок является ключевым для возможного развития событий и дальнейших решений США в отношении Ирана.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал поездку во Францию на саммит G7 большим успехом

Автор: 

Иран (2996) Трамп Дональд (8228) баллистические ракеты (580)
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Топ комментарии
+18
А чому ж тоді не можно мати ядерну зброю? Інші ж країни також її мають...
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17.06.2026 20:56 Ответить
+16
Тобто Україна повинна мати ЯЗ бо інщі країни її мають.
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17.06.2026 21:01 Ответить
+9
То нехай і ЯЗ мають, інщи ж мають.
Даааа, так обісратись самому і втопити сша у гівне це треба мати такій талант шо аж страшно.
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17.06.2026 20:59 Ответить
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А чому ж тоді не можно мати ядерну зброю? Інші ж країни також її мають...
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17.06.2026 20:56 Ответить
Це згодом.
Ізраїль приміть моє співчуття.
І куди ж тепер міндічам з цукерманами податись?
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17.06.2026 21:31 Ответить
"спочатку цукерка,
потім цукерка з коньяком,
а зрештою коньяк без цукерки"

приказка директора піонерського табору, де я був піонервожатим, про правила виховання піонерів

тільки українці дурні віддали третій в світі ядерний потенцал ні за що

.
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17.06.2026 21:41 Ответить
Їбобо старого маразматика зашкалює!
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17.06.2026 20:59 Ответить
То нехай і ЯЗ мають, інщи ж мають.
Даааа, так обісратись самому і втопити сша у гівне це треба мати такій талант шо аж страшно.
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17.06.2026 20:59 Ответить
Тобто Україна повинна мати ЯЗ бо інщі країни її мають.
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17.06.2026 21:01 Ответить
В Ірану має бути ядерна зброя, бо інші країни її мають?
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17.06.2026 21:02 Ответить
Я їм можу навіть відсипати ракет - бо шо ж їх зовсім опустити - Трамп
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17.06.2026 21:02 Ответить
Маразм крепчал и танки наші бистрі Господи за що таке
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17.06.2026 21:03 Ответить
Україна повина мати ядерну зброю - інші її ж мають)))) довбон старий...
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17.06.2026 21:03 Ответить
Бібі, що з фейсом? 😁
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17.06.2026 21:04 Ответить
це перемога
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17.06.2026 21:05 Ответить
довоювася петрушка...
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17.06.2026 21:08 Ответить
Нобель майже у кишені.
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17.06.2026 21:09 Ответить
Ага. Ізраіль Трампа на Нобеля подає...
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17.06.2026 21:11 Ответить
До чого тут Ізраїль? Іран подає!
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17.06.2026 21:16 Ответить
Так поділись своїми. У вас же ж їх стільки, що хоч греблю гати (сам казав під час війни). Гроші ж їм дає? Ну ось і ракети давай.
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17.06.2026 21:16 Ответить
Ідіот
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17.06.2026 21:19 Ответить
То було на 2024 рік. Для його теперішнього стану лікарі ще не придумали терміна.
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17.06.2026 21:28 Ответить
Цікаво, Штілерман буде продавати ракети Ірану?)
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17.06.2026 21:21 Ответить
Во поливает---пока морозу нету!
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17.06.2026 21:40 Ответить
Да, похоже после выборов в Сенат Рыжего ждёт много интересных приключений, как говаривал его корешок ***** ЛВИЖУХА....
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17.06.2026 21:43 Ответить
респі США ше ніколи не були так опущені , москва радіє , іх трамп, їх любить ...
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17.06.2026 21:44 Ответить
Маразм нам дал стальные руки - крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор!
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17.06.2026 22:07 Ответить
Амінь! В Ірану має бути ядерна бомба, щоб знизити всіх невірних! А новина що Кім чен ін найдемократичніший президент і в північній Кореї найчесніші вибори у світі, вже була?
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17.06.2026 22:12 Ответить
 
 