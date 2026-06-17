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Новости Саммит G7
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Трамп назвал поездку во Францию на саммит G7 большим успехом

Дональд Трамп комментирует итоги поездки во Францию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка во Францию для участия в саммите G7 прошла успешно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

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О чем говорили на саммите

По словам Трампа, во время поездки основное внимание было сосредоточено на вопросах Ирана и безопасности в регионе.

"Поездка прошла с большим успехом, но в основном люди хотели говорить о том, что у Ирана не будет ядерного оружия и что Ормузский пролив будет немедленно открыт", — отметил он.

Президент США сообщил, что после пресс-конференции во Франции планирует посетить Версаль. Там запланирован ужин с французскими и другими европейскими лидерами. После этого он должен вернуться в Соединенные Штаты.

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Оценка экономики США

Трамп также высказался о состоянии американской экономики. Он подчеркнул, что показатели остаются сильными.

По его словам, сейчас в стране работает больше людей, чем когда-либо прежде. Также он отметил, что в США инвестируется более 19,1 трлн долларов в строительство заводов и другие проекты.

Президент добавил, что фондовый рынок демонстрирует рост.

"Последние показатели фондового рынка взлетели до небес благодаря урегулированию, и так же цены на нефть стремительно падают", — подчеркнул он.

  • Ранее Трамп отказался назвать Путина ответственным за войну в Украине, а перед этим заявил, что сосредоточится на прекращении войны в Украине.

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Автор: 

G7 (920) США (29575) Трамп Дональд (8228)
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Живе з гаслом "Жодної миті без великого успіху"!
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17.06.2026 18:58 Ответить
У США дійсно союзників не так багато, але це Християни, це окрема раса. Тут лише росія трохи втратила розум, бо там суміш, чи правільніше бардак в духовному плані.
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17.06.2026 19:01 Ответить
Гарно з"їздив - лосося поїв - Бургундського вина попив - шей головку сиру в дорогу дали
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17.06.2026 19:01 Ответить
успішною, але до чудової не дотягнула.
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17.06.2026 19:17 Ответить
 
 