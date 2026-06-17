Трамп назвал поездку во Францию на саммит G7 большим успехом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка во Францию для участия в саммите G7 прошла успешно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

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О чем говорили на саммите

По словам Трампа, во время поездки основное внимание было сосредоточено на вопросах Ирана и безопасности в регионе.

"Поездка прошла с большим успехом, но в основном люди хотели говорить о том, что у Ирана не будет ядерного оружия и что Ормузский пролив будет немедленно открыт", — отметил он.

Президент США сообщил, что после пресс-конференции во Франции планирует посетить Версаль. Там запланирован ужин с французскими и другими европейскими лидерами. После этого он должен вернуться в Соединенные Штаты.

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Оценка экономики США

Трамп также высказался о состоянии американской экономики. Он подчеркнул, что показатели остаются сильными.

По его словам, сейчас в стране работает больше людей, чем когда-либо прежде. Также он отметил, что в США инвестируется более 19,1 трлн долларов в строительство заводов и другие проекты.

Президент добавил, что фондовый рынок демонстрирует рост.

"Последние показатели фондового рынка взлетели до небес благодаря урегулированию, и так же цены на нефть стремительно падают", — подчеркнул он.

Ранее Трамп отказался назвать Путина ответственным за войну в Украине, а перед этим заявил, что сосредоточится на прекращении войны в Украине.

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