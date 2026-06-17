Трамп назвав поїздку до Франції на саміт G7 великим успіхом
Президент США Дональд Трамп заявив, що його поїздка до Франції для участі в саміті G7 була успішною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.
Про що говорили на саміті
За словами Трампа, під час поїздки основна увага була зосереджена на питаннях Ірану та безпеки в регіоні.
"Поїздка була великим успіхом, але здебільшого люди хотіли говорити про те, що Іран не матиме ядерної зброї і що Ормузьку протоку буде негайно відкрито", – зазначив він.
Президент США повідомив, що після пресконференції у Франції планує відвідати Версаль. Там запланована вечеря з французькими та іншими європейськими лідерами. Після цього він має повернутися до Сполучених Штатів.
Оцінка економіки США
Трамп також висловився про стан американської економіки. Він наголосив, що показники залишаються сильними.
За його словами, зараз у країні працює більше людей, ніж будь-коли раніше. Також він зазначив, що у США інвестується понад 19,1 трлн доларів у будівництво заводів та інші проєкти.
Президент додав, що фондовий ринок демонструє зростання.
"Останні показники фондового ринку злетіли до небес через врегулювання, і так само ціни на нафту стрімко падають", – наголосив він.
- Раніше Трамп відмовився назвати Путіна відповідальним за війну в Україні, а перед цим сказав, що зосередиться на припиненні війни в Україні.
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