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Новини Саміт G7
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Трамп назвав поїздку до Франції на саміт G7 великим успіхом

Дональд Трамп коментує результати поїздки до Франції

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поїздка до Франції для участі в саміті G7 була успішною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

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Про що говорили на саміті

За словами Трампа, під час поїздки основна увага була зосереджена на питаннях Ірану та безпеки в регіоні.

"Поїздка була великим успіхом, але здебільшого люди хотіли говорити про те, що Іран не матиме ядерної зброї і що Ормузьку протоку буде негайно відкрито", – зазначив він.

Президент США повідомив, що після пресконференції у Франції планує відвідати Версаль. Там запланована вечеря з французькими та іншими європейськими лідерами. Після цього він має повернутися до Сполучених Штатів.

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Оцінка економіки США

Трамп також висловився про стан американської економіки. Він наголосив, що показники залишаються сильними.

За його словами, зараз у країні працює більше людей, ніж будь-коли раніше. Також він зазначив, що у США інвестується понад 19,1 трлн доларів у будівництво заводів та інші проєкти.

Президент додав, що фондовий ринок демонструє зростання.

"Останні показники фондового ринку злетіли до небес через врегулювання, і так само ціни на нафту стрімко падають", – наголосив він.

  • Раніше Трамп відмовився назвати Путіна відповідальним за війну в Україні, а перед цим сказав, що зосередиться на припиненні війни в Україні.

Читайте: Трамп відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край війні в Україні, - Рютте

Автор: 

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Живе з гаслом "Жодної миті без великого успіху"!
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17.06.2026 18:58 Відповісти
У США дійсно союзників не так багато, але це Християни, це окрема раса. Тут лише росія трохи втратила розум, бо там суміш, чи правільніше бардак в духовному плані.
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17.06.2026 19:01 Відповісти
Гарно з"їздив - лосося поїв - Бургундського вина попив - шей головку сиру в дорогу дали
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17.06.2026 19:01 Відповісти
успішною, але до чудової не дотягнула.
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17.06.2026 19:17 Відповісти
Несіть медаль.
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17.06.2026 20:27 Відповісти
 
 