Трамп заявив, що Україна "досить добре справляється" у війні проти Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжує ефективно протистояти Росії, попри значну перевагу російської армії в чисельності. Він також не виключив можливого повернення санкцій проти РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву журналістам Трамп зробив біля трапа літака в Парижі після завершення саміту G7, який проходив у французькому Евіан-ле-Бені, йдеться у матеріалі Clash Report.
Оцінка війни та роль озброєння
За словами президента США, важливу роль у цьому відіграє західне озброєння, яке отримує Україна.
"Україна справляється доволі добре. У Росії набагато більша армія. Але Україна справляється добре. Вони тримаються. У них чудове обладнання разом із нашим. Не забувайте про це", - наголосив Трамп.
Позиція щодо санкцій проти Росії
Журналісти також запитали Трампа про можливі подальші кроки щодо антиросійських санкцій. Він не виключив їхнього відновлення.
"Я можу знову їх запровадити", - заявив президент США.
Заяви Трампа пролунали на тлі активного обговорення українського питання під час саміту G7.
Раніше Трамп заявив, що його поїздка до Франції для участі в саміті G7 була успішною, а також про те, що тепер він зосередиться на припиненні війни в Україні.
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