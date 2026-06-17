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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа Саміт G7
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Трамп заявив, що Україна "досить добре справляється" у війні проти Росії

Трамп про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжує ефективно протистояти Росії, попри значну перевагу російської армії в чисельності. Він також не виключив можливого повернення санкцій проти РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву журналістам Трамп зробив біля трапа літака в Парижі після завершення саміту G7, який проходив у французькому Евіан-ле-Бені, йдеться у матеріалі Clash Report.

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Оцінка війни та роль озброєння

За словами президента США, важливу роль у цьому відіграє західне озброєння, яке отримує Україна.

"Україна справляється доволі добре. У Росії набагато більша армія. Але Україна справляється добре. Вони тримаються. У них чудове обладнання разом із нашим. Не забувайте про це", - наголосив Трамп.

Позиція щодо санкцій проти Росії

Журналісти також запитали Трампа про можливі подальші кроки щодо антиросійських санкцій. Він не виключив їхнього відновлення.

"Я можу знову їх запровадити", - заявив президент США.

Заяви Трампа пролунали на тлі активного обговорення українського питання під час саміту G7.

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Раніше Трамп заявив, що його поїздка до Франції для участі в саміті G7 була успішною, а також про те, що тепер він зосередиться на припиненні війни в Україні.

Автор: 

G-7 G7 (1136) саміт (864) Трамп Дональд (8985) війна в Україні (8547)
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Ну, це бкло звечора, тепер почекаємо що він буде молоти зранку😂
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17.06.2026 23:29 Відповісти
Та нам своє робити. Хуже чем есть он нам скорее всего не сделает, тем более что я думаю что его советники уж донесли рыжему опоссуму что ***** - не торт, и что то что там оно рыжему втирало в Анкоридже - это все фуфло. А последнее что сейчас нужно Трампу это быть на стороне не-побеждающего. Я не говорю о проигрывающем, но то что путин не побеждает - это точно. А если взять всю историю с 2022 года - это полный провал геостратега.
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17.06.2026 23:48 Відповісти
То вже ми маємо карти????
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18.06.2026 00:00 Відповісти
Пігулки переплутав
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17.06.2026 23:36 Відповісти
Молодець, Україна, тримайся)
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17.06.2026 23:39 Відповісти
Комплімєнт?
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17.06.2026 23:47 Відповісти
тут головне - вчасно заскочити на підніжку переможного потяга, а то як лох залишишся стояти на пероні з Нобелєвською премією миру в одній руці, і з іранським меморандумом у другій.
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18.06.2026 00:23 Відповісти
 
 