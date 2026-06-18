Фото Лаври у вогні після удару РФ змусили Трампа підтримати Україну на саміті G7, - Politico

Демонстрація фото Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару 15 червня, стала останнім поштовхом, який переконав президента США Дональда Трампа підтримати Україну в спільній заяві за підсумками саміту G7 у Франції.

Про це повідомило видання Politico із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням, передає Цензор.НЕТ.

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Трамп був зворушений

Зазначається, що "вирішальний момент" саміту G7 у Франції настав у вівторок, коли президент Володимир Зеленський показав Трампу під час зустрічі фотографії Успенського собору в Києві, що палав.

За словами трьох посадовців G7, вигляд охоплених вогнем золотих куполів та руйнувань, завданих російським ударом по святині, справив помітне враження на президента США.

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Фото охоплених полум’ям золотих куполів Лаври, ймовірно, стали останнім поштовхом, який схилив лідера США до більш рішучої підтримки України у спільній декларації, ухваленій у середу, 17 червня.

"Гадаю, це справді його зворушило", – сказав один із чиновників G7.

Як переконували лідери G7

Однак і до того президент Франції Емманюель Макрон, який був господарем саміту, доклав зусиль, щоб вплинути на непередбачуваного американського лідера.

Спочатку від зустрічі в курортному містечку Евіан очікували дипломатичного провалу. Успіхом уже вважалося б навіть те, якби Трамп не залишив саміт достроково. Однак Макрон зрештою досяг несподіваного успіху: він зміг переконати Трампа змінити позицію та схилити його до зобов’язань щодо додаткової військової підтримки Києва.

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Так, під час вечері лідери G7 представляли Україну як переможця, а Росію — як сторону, що програє на нинішньому етапі війни, а також хвалили угоду Трампа з Іраном — у підсумковому комюніке про це згадали тричі. Крім того, запізнення Трампа та його заяву про те, що він "тут головний", фактично ігнорували.

"Усі разом вони пояснювали Трампу, що Зеленський перемагає, тому що Росія не може прорвати лінію фронту і навіть втрачає території. Крім того, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах і святинях", – розповів один європейський дипломат.

Головне послання полягало в тому, що ослаблена Москва стає дедалі більш відчайдушною і завдає ударів навмання, бо вона ослаблена й у відчаї.

Усе це дало результат: всі країни G7, зокрема США, підтримали запровадження додаткових санкцій проти Росії та в середу пообіцяли "непохитну підтримку" Києву.

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