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Новини ППО України Удари по РФ Удар по Києво-Печерській лаврі
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Україна відповідає на злочинну атаку РФ на Лавру ударами по Московському регіону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар дронами по Києво-Печерській лаврі є "злочином проти людяності" та атакою на одну з найважливіших християнських святинь. Україна відповідає ударами по військових і паливних об’єктах РФ.

Про це він сказав під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь на атаки РФ

За його словами, удари по логістиці та військовій інфраструктурі РФ тривають, а тиск має зростати, оскільки Кремль не демонструє готовності завершувати війну.

"Удар по таких місцях — це, фактично, злочин проти людяності. Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете побачити одну з таких відповідей у ​​Московській області цього ранку. Тож наші далекобійні санкції дуже й дуже ефективно вражають російські нафтові об’єкти, нафтопереробні заводи. А Росія вже стикається з дефіцитом палива", - заявив він.

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Перехоплення ворожих цілей

Він також додав, що наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів, однак балістичні ракети РФ залишаються ключовою проблемою.

Зі слів президента, Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін "зараз покладається на постійні ракетні удари": "До цієї зими ми маємо бачити конкретні результати від нашої роботи щодо антибалістичного захисту".

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Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) москва (1341) ракети (4454) Шахед (2279) війна в Україні (8547)
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Топ коментарі
+9
Зєльоний торчок миттєво примазався.
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18.06.2026 16:43 Відповісти
+3
якась дурнувати прив'язка подій
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18.06.2026 16:58 Відповісти
+2
що це за аргумент базарної баби?
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18.06.2026 16:49 Відповісти

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