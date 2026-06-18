Україна відповідає на злочинну атаку РФ на Лавру ударами по Московському регіону, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар дронами по Києво-Печерській лаврі є "злочином проти людяності" та атакою на одну з найважливіших християнських святинь. Україна відповідає ударами по військових і паливних об’єктах РФ.
Про це він сказав під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь на атаки РФ
За його словами, удари по логістиці та військовій інфраструктурі РФ тривають, а тиск має зростати, оскільки Кремль не демонструє готовності завершувати війну.
"Удар по таких місцях — це, фактично, злочин проти людяності. Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете побачити одну з таких відповідей у Московській області цього ранку. Тож наші далекобійні санкції дуже й дуже ефективно вражають російські нафтові об’єкти, нафтопереробні заводи. А Росія вже стикається з дефіцитом палива", - заявив він.
Перехоплення ворожих цілей
Він також додав, що наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів, однак балістичні ракети РФ залишаються ключовою проблемою.
Зі слів президента, Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін "зараз покладається на постійні ракетні удари": "До цієї зими ми маємо бачити конкретні результати від нашої роботи щодо антибалістичного захисту".
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
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