Україна відповідає на злочинну атаку РФ на Лавру ударами по Московському регіону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар дронами по Києво-Печерській лаврі є "злочином проти людяності" та атакою на одну з найважливіших християнських святинь. Україна відповідає ударами по військових і паливних об’єктах РФ.

Про це він сказав під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь на атаки РФ

За його словами, удари по логістиці та військовій інфраструктурі РФ тривають, а тиск має зростати, оскільки Кремль не демонструє готовності завершувати війну.

"Удар по таких місцях — це, фактично, злочин проти людяності. Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете побачити одну з таких відповідей у ​​Московській області цього ранку. Тож наші далекобійні санкції дуже й дуже ефективно вражають російські нафтові об’єкти, нафтопереробні заводи. А Росія вже стикається з дефіцитом палива", - заявив він.

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Перехоплення ворожих цілей

Він також додав, що наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів, однак балістичні ракети РФ залишаються ключовою проблемою.

Зі слів президента, Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін "зараз покладається на постійні ракетні удари": "До цієї зими ми маємо бачити конкретні результати від нашої роботи щодо антибалістичного захисту".

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