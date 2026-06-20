Україна знаходить слабкі місця російської ППО масованими атаками дронів, - CNN

Масовані удари українських безпілотників по території Росії дедалі сильніше оголюють слабкі місця російської протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Тактика України із перевантаження ППО великою кількістю дронів демонструє ефективність, а реакція російських військових під час останніх атак на Москву свідчить про серйозні проблеми із захистом повітряного простору.

Імпровізація замість організованої оборони

Під час однієї з найбільших атак українських дронів на Москву російські військові діяли хаотично. Проаналізовані CNN відеозаписи демонструють, як військовослужбовці запускають ракети з переносних зенітних комплексів просто з автомобільних доріг із жвавим рухом. На іншому відео зафіксовано невдалий запуск ракети ППО, яка не влучила в ціль, а вразила нафтовий резервуар на околиці столиці РФ.

Експерт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру Маркус Шіллер назвав цей випадок "автоголом" російської ППО. Старший аналітик McKenzie Intelligence Services Стю Рей також вважає, що такі дії свідчать про поспішну, імпровізовану та непрофесійну реакцію військових, які використовували засоби ППО поблизу цивільного транспорту без належної організації руху.

Україна послідовно послаблює російську систему ППО

Як зазначає CNN, ще на початку повномасштабної війни Росія зосередила більшість систем ППО поблизу українського кордону та лінії фронту. Однак регулярні удари України по військових об'єктах у глибокому тилу змусили Москву розосередити свої сили, що послабило загальну ефективність протиповітряної оборони.

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Паралельно українські військові систематично знищують російські пускові установки, радари та інші елементи ППО. За даними ЗСУ, лише від початку цього року було ліквідовано 166 таких цілей, а з початку повномасштабного вторгнення - понад 1432.

Чому російська ППО не справляється з дронами

Експерти пояснюють, що більшість російських систем ППО створювалися для боротьби з літаками, балістичними та крилатими ракетами, а не з великою кількістю малорозмірних безпілотників.

Науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Томас Вітінгтон зазначає, що сучасні дрони значно складніше виявляти та супроводжувати, особливо коли вони одночасно атакують із різних напрямків. Додатковою проблемою для Росії стали міжнародні санкції, які обмежують доступ до технологій для створення нових систем протидії безпілотникам.

Попри заяви російської сторони про нібито збиття сотень українських дронів, експерти припускають, що регулярні масовані атаки поступово виснажують запаси ракет ППО. Вони наголошують: за нинішньої інтенсивності ударів Росія змушена обирати між кількома невигідними варіантами оборони, а ефективно протистояти такій тактиці стає дедалі складніше.

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