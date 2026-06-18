Символ нинішньої ситуації: Пісторіус про удари по Москві та Санкт-Петербургу

Пожежі на російських нафтопереробних і паливних об’єктах показують реальну ситуацію в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса за підсумками засідання у форматі Рамштайн у Брюсселі.

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Дим над НПЗ як сигнал проблем

Пісторіус зазначив, що події на російських енергетичних об’єктах є показовими.

"Хмари диму над нафтопереробним заводом сьогодні або палаючий нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі під час Міжнародного економічного форуму кілька тижнів тому є символом нинішньої ситуації. Вони показують, наскільки апарат влади Росії відірваний від реальності", — заявив він.

За його словами, російська влада намагалася заперечити пожежі, однак факти залишаються очевидними.

Він підкреслив, що зображення подій неможливо спростувати, навіть якщо офіційна Москва намагається їх ігнорувати.

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Тиск і санкції мають посилюватися

Міністр наголосив, що разом із проблемами економіки, високими цінами на пальне та відсутністю успіхів на фронті це вказує на провал політики Кремля.

Він також заявив, що російське керівництво має визнати беззмістовність війни проти України.

Пісторіус підтримав посилення санкцій у нафтовій сфері. За його словами, необхідно відновити обмеження проти російської нафти з боку Сполучених Штатів та країн G7.

18 червня російська столиця зазнала чергових ударів. Зокрема, сталося масштабне загоряння резервуарів на Московському нафтопереробному заводі.

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