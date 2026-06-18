Німеччина виділить $400 млн на системи ППО та ракети до Patriot для України, - Пісторіус
Німеччина виділяє додаткові 400 млн доларів США на закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.
Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
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Кошти підуть на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони", зазначив Пісторіус.
"Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн", – сказав міністр оборони ФРН.
Також він заявив, що Німеччина підтримає програму Jumpstart, що передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.
"Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3 Отже, ми рухаємося вперед", - наголосив глава Міноборони.
Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.
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