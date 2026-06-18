Німеччина виділить $400 млн на системи ППО та ракети до Patriot для України, - Пісторіус

Німеччина виділяє додаткові 400 млн доларів США на закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Кошти підуть на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони", зазначив Пісторіус.

"Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн", – сказав міністр оборони ФРН.

Також він заявив, що Німеччина підтримає програму Jumpstart, що передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

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"Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3 Отже, ми рухаємося вперед", - наголосив глава Міноборони.

Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.

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