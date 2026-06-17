Латвія додатково виділить 7 млн євро на закупівлю зброї США для України в межах програми PURL
Латвія збільшить фінансування програми PURL, через яку для України закуповується американська зброя. Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс повідомив, що Рига додатково виділить 7 млн євро, а загальний внесок країни в ініціативу становитиме вже 24 млн євро.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час спільної пресконференції із генеральним секретарем Марком Рютте у Брюсселі.
Кулбергс заявив, що Латвія вважає Україну своїм партнером та нацією, яка убезпечує Європу від російської загрози.
"Сьогодні я поінформував генерального секретаря, що Латвія додатково інвестує 7 млн євро у програму PURL", – сказав він.
За словами прем’єра Латвії, країна вже внесла загалом 24 млн євро у цю ініціативу.
Що відомо про PURL?
PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:
- Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).
- НАТО та США його узгоджують і підтверджують.
- Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.
- США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).
Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.
Що саме постачається:
- системи ППО (наприклад, Patriot);
- ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);
- інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.
Будь ласка, зачекайте...
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