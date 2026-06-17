Латвія додатково виділить 7 млн євро на закупівлю зброї США для України в межах програми PURL

Латвія збільшить фінансування програми PURL, через яку для України закуповується американська зброя. Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс повідомив, що Рига додатково виділить 7 млн євро, а загальний внесок країни в ініціативу становитиме вже 24 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час спільної пресконференції із генеральним секретарем Марком Рютте у Брюсселі.

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Кулбергс заявив, що Латвія вважає Україну своїм партнером та нацією, яка убезпечує Європу від російської загрози.

"Сьогодні я поінформував генерального секретаря, що Латвія додатково інвестує 7 млн євро у програму PURL", – сказав він.

За словами прем’єра Латвії, країна вже внесла загалом 24 млн євро у цю ініціативу.

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Що відомо про PURL?

PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:

Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).

НАТО та США його узгоджують і підтверджують.

Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.

США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).

Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.

Що саме постачається:

системи ППО (наприклад, Patriot);

ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);

інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.

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