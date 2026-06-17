Латвия дополнительно выделит 7 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL
Латвия увеличит финансирование программы PURL, в рамках которой для Украины закупается американское оружие. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что Рига дополнительно выделит 7 млн евро, а общий вклад страны в эту инициативу составит уже 24 млн евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Марком Рютте в Брюсселе.
Кулбергс заявил, что Латвия считает Украину своим партнером и нацией, которая защищает Европу от российской угрозы.
"Сегодня я сообщил генеральному секретарю, что Латвия дополнительно инвестирует 7 млн евро в программу PURL", — сказал он.
По словам премьера Латвии, страна уже внесла в общей сложности 24 млн евро в эту инициативу.
Что известно о PURL?
PURL — это совместная программа США и НАТО, созданная для быстрого обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:
- Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).
- НАТО и США его согласовывают и подтверждают.
- Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в общие пакеты финансирования.
- США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с заводов).
Вместо разрозненных поставок каждая страна вносит средства в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что нужно в первую очередь.
Что именно поставляется:
- системы ПВО (например, Patriot);
- ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);
- другое критически важное вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.
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