Латвия дополнительно выделит 7 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL

Латвия увеличит финансирование программы PURL, в рамках которой для Украины закупается американское оружие. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что Рига дополнительно выделит 7 млн евро, а общий вклад страны в эту инициативу составит уже 24 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Марком Рютте в Брюсселе.

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Кулбергс заявил, что Латвия считает Украину своим партнером и нацией, которая защищает Европу от российской угрозы.

"Сегодня я сообщил генеральному секретарю, что Латвия дополнительно инвестирует 7 млн евро в программу PURL", — сказал он.

По словам премьера Латвии, страна уже внесла в общей сложности 24 млн евро в эту инициативу.

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Что известно о PURL?

PURL — это совместная программа США и НАТО, созданная для быстрого обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:

Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).

НАТО и США его согласовывают и подтверждают.

Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в общие пакеты финансирования.

США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с заводов).

Вместо разрозненных поставок каждая страна вносит средства в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что нужно в первую очередь.

Что именно поставляется:

системы ПВО (например, Patriot);

ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);

другое критически важное вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.

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