Финансирования PURL достаточно для продолжения поставок оружия из США, - Минобороны
В Минобороны заявили, что вкладов партнеров в программу PURL достаточно для обеспечения Украины критически важным вооружением из США. Поставки помощи продолжаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Объем взносов в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критически важного вооружения из США, помощь продолжает поступать. В то же время мы не разглашаем информацию о количестве помощи, перечне стран-участниц, номенклатуре вооружения и условиях контрактов. Во время военного положения эти данные относятся к служебной информации и публично не комментируются", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
Что известно о PURL?
PURL - это совместная программа США и НАТО, созданная для быстрого обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:
- Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).
- НАТО и США его согласовывают и подтверждают.
- Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают деньги в общие пакеты финансирования.
- США за эти средства быстро поставляют вооружение (часто со своих складов или с производства).
Вместо разрозненных поставок каждая страна вкладывает деньги в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что нужно в первую очередь.
Что именно поставляется:
- системы ПВО (например, Patriot);
- ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);
- другое критическое вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.
Масштаб:
- Один "пакет" часто составляет примерно $500 млн;
- месячные потребности оцениваются примерно в $1 млрд;
- В программе уже участвуют большинство стран НАТО, а объем взносов превышает несколько миллиардов долларов.
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