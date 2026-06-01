Финансирования PURL достаточно для продолжения поставок оружия из США, - Минобороны

В Минобороны заявили, что вкладов партнеров в программу PURL достаточно для обеспечения Украины критически важным вооружением из США. Поставки помощи продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Объем взносов в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критически важного вооружения из США, помощь продолжает поступать. В то же время мы не разглашаем информацию о количестве помощи, перечне стран-участниц, номенклатуре вооружения и условиях контрактов. Во время военного положения эти данные относятся к служебной информации и публично не комментируются", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Что известно о PURL?

PURL - это совместная программа США и НАТО, созданная для быстрого обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:

Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).

НАТО и США его согласовывают и подтверждают.

Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают деньги в общие пакеты финансирования.

США за эти средства быстро поставляют вооружение (часто со своих складов или с производства).

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Вместо разрозненных поставок каждая страна вкладывает деньги в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что нужно в первую очередь.

Что именно поставляется:

системы ПВО (например, Patriot);

ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);

другое критическое вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.

Масштаб:

Один "пакет" часто составляет примерно $500 млн;

месячные потребности оцениваются примерно в $1 млрд;

В программе уже участвуют большинство стран НАТО, а объем взносов превышает несколько миллиардов долларов.

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