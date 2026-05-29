Япония присоединилась к программе PURL и выделила $14,6 млн на помощь Украине
Япония присоединилась к международному механизму PURL, предусматривающему закупку американского вооружения для Украины, и выделила более 14,6 миллиона долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Японии.
Куда пойдут средства?
Средства будут направлены на покупку нелетального оружия, которое также будет согласовываться с НАТО.
В МИД добавили, что Япония будет продолжать поддерживать Украину с целью достижения справедливого мира и намерена и в дальнейшем укреплять сотрудничество между Японией и НАТО.
Что предшествовало?
- Сегодня Минобороны Японии подтвердило, что страна впервые отправит четырех своих офицеров в миссию по помощи и подготовке НАТО по вопросам безопасности для Украины в Германии.
