Новости Программа PURL
Япония присоединилась к программе PURL и выделила $14,6 млн на помощь Украине

Япония присоединилась к международному механизму PURL, предусматривающему закупку американского вооружения для Украины, и выделила более 14,6 миллиона долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД Японии.

Куда пойдут средства?

Средства будут направлены на покупку нелетального оружия, которое также будет согласовываться с НАТО.

В МИД добавили, что Япония будет продолжать поддерживать Украину с целью достижения справедливого мира и намерена и в дальнейшем укреплять сотрудничество между Японией и НАТО.

Что предшествовало?

  • Сегодня Минобороны Японии подтвердило, что страна впервые отправит четырех своих офицеров в миссию по помощи и подготовке НАТО по вопросам безопасности для Украины в Германии.

Спасибо конечно. Но такими темпами ни Итуруп ни Шикотан в родную гавань не вернутся, господа японцы, скиньтесь на богоугодное дело. А там если хорошо пойдет - то и Сахалин ваш...
29.05.2026 21:26 Ответить
цікаво, що зараз можна купити із зброї у американців на 14,5 млн.дол. ?

29.05.2026 21:29 Ответить
Япония богатейшая страна, плюс у них свои счёты с кацапами, могли бы подкинуть гораздо больше, но всё равно спасибо.
показать весь комментарий
29.05.2026 21:37 Ответить
 
 