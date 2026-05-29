Япония впервые отправит офицеров в миссию НАТО по поддержке Украины для приобретения опыта

Япония впервые направит своих офицеров в миссию НАТО по оказанию помощи и подготовке для Украины. Японские военные будут заниматься координацией поддержки и обучением украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Japan Times.

"Эта миссия была создана в июле 2024 года, ее штаб-квартира расположена в немецком Висбадене. Цель миссии - координация поставок военной помощи, организация подготовки украинских военных и взаимодействие со странами-партнерами", - говорится в сообщении.

В Германию приедут два японских офицера Сухопутных сил и по одному из Воздушных и Морских сил. Участия в боевых действиях в Украине они не будут принимать.

В Минобороны Японии отметили, что это поможет стране укрепить оборонный потенциал благодаря опыту Украины и углубит сотрудничество Токио и НАТО.

Справочно

NSATU - это структура по оказанию помощи и обучению Украины в сфере безопасности. Она занимается координацией предоставления военной техники и обучения для Украины со стороны стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU действует на территории стран-членов Альянса и поддерживает самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2025 года.