Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере дронов, – Сибига

Киев рассматривает возможность сотрудничества с Токио в сфере дронов, используя свой боевой опыт для развития партнерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью Kyodo News.

"Украина готова поделиться с Японией нашим опытом, полученным на поле боя, Киев открыт к взаимодействию, исходя из уровня готовности японской стороны", — отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев заинтересован в продолжении активного политического диалога с Японией на высшем уровне. В частности, Украина рассматривает возможность встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи во время июньского саммита G7, который состоится во Франции.

Глава МИД также сообщил о планах посетить Японию во второй половине года. По его словам, Киев рассматривает Токио как важного партнера в вопросах безопасности, восстановления и технологического сотрудничества.

Украина подчеркивает необходимость сохранения и развития политического диалога с Японией, в частности на уровне глав государств и правительств.

Предостережение относительно санкционной политики США

Отдельно министр прокомментировал глобальные энергетические риски на фоне опасений относительно возможного дефицита нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Он предостерег от введения временных исключений из санкций против российской нефти со стороны США, подчеркнув, что ослабление давления может иметь негативные последствия для эффективности санкционной политики.

"Сейчас не время ослаблять давление на Россию. Любые решения об ослаблении или отмене санкционного давления на Россию являются ошибочными и они замедляют мирные усилия и мирный процесс", – сказал Сибига, назвав роль США в достижении мира "решающей".

