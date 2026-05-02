Україна готова до співпраці з Японією у сфері дронів, - Сибіга

Сибіга: Україна зацікавлена в оборонній співпраці з Японією

Київ розглядає можливість співпраці з Токіо у сфері дронів, використовуючи свій бойовий досвід для партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю Kyodo News.

"Україна готова поділитися з Японією нашим досвідом, отриманим на полі бою, Київ відкритий до взаємодії, виходячи з рівня готовності японської сторони", - зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України заявив, що Київ зацікавлений у продовженні активного політичного діалогу з Японією на найвищому рівні. Зокрема, Україна розглядає можливість зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі під час червневого саміту G7, який відбудеться у Франції.

Очільник МЗС також повідомив про плани відвідати Японію у другій половині року. За його словами, Київ розглядає Токіо як важливого партнера у питаннях безпеки, відновлення та технологічної співпраці.

Україна наголошує на необхідності збереження та розвитку політичного діалогу з Японією, зокрема на рівні глав держав і урядів.

Застереження щодо санкційної політики США

Окремо міністр прокоментував глобальні енергетичні ризики на тлі занепокоєння щодо можливого дефіциту нафти через напруження на Близькому Сході.

Він застеріг від запровадження тимчасових винятків із санкцій проти російської нафти з боку США, наголосивши, що послаблення тиску може мати негативні наслідки для ефективності санкційної політики.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Будь-які рішення щодо послаблення або скасування санкційного тиску на Росію є помилковими і вони уповільнюють мирні зусилля та мирний процес", – сказав Сибіга, назвавши роль США у досягненні миру "вирішальною".

Україна (7144) Японія (1249) Сибіга Андрій (915) дрони (7990)
Ей, ви, там, в Японії! Ми готові до вашої співпраці з нами. Не тупіть!
02.05.2026 10:53 Відповісти
Як там в 95 казав про німецьку акторку, що готова з усіх сторін 🤔❓.
02.05.2026 11:04 Відповісти
Ні.Тут сибіга хоче показати велич потужного.По факту-черговий пердь.Японія можливо і ніколи не дізнається про наміри співпраці.
02.05.2026 11:27 Відповісти
Та ясно, що всі ці заяви для 73%. Скоро Україна почне перемагати у ЧС з футболу та літати на сонце. Щоправда як в Кореї.
02.05.2026 11:29 Відповісти
Не спроста Японія.Це ж країна,яка помішана на всяких приколюшках роботизованих.Україна на рівні Японії!
02.05.2026 11:34 Відповісти
Просто вдумайся!Тупий виборець ЗЕ почує,що Україна Японії носа втерла.
02.05.2026 11:28 Відповісти
 
 