Україна готова до співпраці з Японією у сфері дронів, - Сибіга

Київ розглядає можливість співпраці з Токіо у сфері дронів, використовуючи свій бойовий досвід для партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю Kyodo News.

"Україна готова поділитися з Японією нашим досвідом, отриманим на полі бою, Київ відкритий до взаємодії, виходячи з рівня готовності японської сторони", - зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України заявив, що Київ зацікавлений у продовженні активного політичного діалогу з Японією на найвищому рівні. Зокрема, Україна розглядає можливість зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі під час червневого саміту G7, який відбудеться у Франції.

Очільник МЗС також повідомив про плани відвідати Японію у другій половині року. За його словами, Київ розглядає Токіо як важливого партнера у питаннях безпеки, відновлення та технологічної співпраці.

Україна наголошує на необхідності збереження та розвитку політичного діалогу з Японією, зокрема на рівні глав держав і урядів.

Застереження щодо санкційної політики США

Окремо міністр прокоментував глобальні енергетичні ризики на тлі занепокоєння щодо можливого дефіциту нафти через напруження на Близькому Сході.

Він застеріг від запровадження тимчасових винятків із санкцій проти російської нафти з боку США, наголосивши, що послаблення тиску може мати негативні наслідки для ефективності санкційної політики.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Будь-які рішення щодо послаблення або скасування санкційного тиску на Росію є помилковими і вони уповільнюють мирні зусилля та мирний процес", – сказав Сибіга, назвавши роль США у досягненні миру "вирішальною".

