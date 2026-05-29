УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12800 відвідувачів онлайн
Новини Україна-НАТО Допомога Україні від НАТО Співпраця України та НАТО
255 3

Японія вперше відправить офіцерів до місії НАТО з підтримки України для набуття досвіду

nsatu

Японія вперше направить своїх офіцерів до місії НАТО з допомоги та підготовки для України. Японські військові працюватимуть над координацією підтримки та навчанням українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Japan Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Цю місію було створено в липні 2024 року, її штаб-квартира розташована в німецькому Вісбадені. Мета місії — координація поставок військової допомоги, організація підготовки українських військових і взаємодія з країнами-партнерами", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до співпраці з Японією у сфері дронів, - Сибіга

Участі в бойових діях не братимуть

До Німеччини приїдуть двоє японських офіцерів Сухопутних сил та по одному з Повітряних і Морських сил. Участі в бойових діях в Україні вони не братимуть.

У Міноборони Японії зазначили, що це допоможе країні зміцнити оборонний потенціал завдяки досвіду України та поглибить співпрацю Токіо та НАТО.

Читайте: Відхід від пацифістських обмежень: уряд Японії дозволив експорт військової техніки

Довідково

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона займається координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU діє на території країн-членів Альянсу та підтримує самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся у липні 2025 року.

Автор: 

НАТО (7202) Японія (1251)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найбільш войовничі народи світу,вони програли у Другій Світовій.Тепер піднімають голову...Баланс...
показати весь коментар
29.05.2026 17:23 Відповісти
Не баланс - банзай!
показати весь коментар
29.05.2026 17:58 Відповісти
технолоджія......
показати весь коментар
29.05.2026 17:26 Відповісти
 
 