Японія вперше відправить офіцерів до місії НАТО з підтримки України для набуття досвіду
Японія вперше направить своїх офіцерів до місії НАТО з допомоги та підготовки для України. Японські військові працюватимуть над координацією підтримки та навчанням українських захисників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Japan Times.
"Цю місію було створено в липні 2024 року, її штаб-квартира розташована в німецькому Вісбадені. Мета місії — координація поставок військової допомоги, організація підготовки українських військових і взаємодія з країнами-партнерами", - ідеться в повідомленні.
Участі в бойових діях не братимуть
До Німеччини приїдуть двоє японських офіцерів Сухопутних сил та по одному з Повітряних і Морських сил. Участі в бойових діях в Україні вони не братимуть.
У Міноборони Японії зазначили, що це допоможе країні зміцнити оборонний потенціал завдяки досвіду України та поглибить співпрацю Токіо та НАТО.
Довідково
NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона займається координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
NSATU діє на території країн-членів Альянсу та підтримує самооборону України відповідно до Статуту ООН.
Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся у липні 2025 року.
