Відхід від пацифістських обмежень: уряд Японії дозволив експорт військової техніки

Японія представила наймасштабніше за останнє десятиліття оновлення правил експорту оборонної продукції, фактично скасувавши низку обмежень на продаж озброєнь за кордон і відкривши можливість постачання військових кораблів, ракет та іншого озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення, спрямоване на посилення оборонно-промислового потенціалу країни, стало черговим кроком у відході від післявоєнної пацифістської політики безпеки, що формувала курс Японії протягом десятиліть.

"Жодна країна наразі не може самостійно гарантувати свій мир і безпеку, тому потрібні держави-партнери, які взаємно підтримують одна одну в забезпеченні оборонного обладнання", ‒ заявила прем’єр-міністр Японія Санае Такаїчі.

Затверджений урядом Такаїчі перегляд скасовує п’ять категорій обмежень на експорт, які раніше фактично блокували більшість постачань військової техніки, зокрема рятувального, транспортного, сигнального, спостережного та мінно-трального обладнання. Відтепер кожен запропонований експорт розглядатиметься окремо.

Японія зберігає три принципи експорту, які передбачають жорстку перевірку, контроль передач до третіх країн і заборону продажів державам, що перебувають у збройних конфліктах. Водночас уряд допускає можливість винятків, якщо це визнається необхідним для національної безпеки.

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Японські посадовці повідомляють, що низка країн вже вивчає можливості закупівель у межах модернізації своїх збройних сил. Однією з перших потенційних угод може стати експорт вживаних військових кораблів до Маніли.

Токіо розраховує, що розширення експорту оборонної продукції зміцнить промислову базу країни, збільшить обсяги виробництва, знизить собівартість одиниці продукції та дозволить наростити потужності, які можна буде використати у разі військової кризи.

Японія активізує зусилля з посилення своїх збройних сил, закуповуючи ракети, літаки та безпілотники, які вважаються необхідними для стримування потенційної загрози з боку Китай, зокрема в районі островів поблизу Тайваню.

Окремо Токіо працює над створенням винищувача нового покоління спільно з Велика Британія та Італія, який планують розгорнути в середині 2030-х років. Проєкт розглядається як спосіб розподілу витрат на розробку та доступу до нових технологій.

Нагадаємо, 17 квітня у Брюсселі відбулася перша зустріч платформи "Діалог оборонної промисловості ЄС – Японія" за участю європейських та японських урядовців і представників галузі. Ініціатива об’єднала оборонні компанії та профільні асоціації сторін. Очікується, що цей діалог сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та зміцненню оборонних екосистем.

Як повідомлялося, 25 березня Сили повітряної самооборони Японії піднімали винищувачі у відповідь на підозру щодо порушення повітряного простору країни з боку китайських літаків.