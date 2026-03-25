Японія підняла винищувачі через підозру вторгнення китайських літаків

Сили протиповітряної самооборони Японії підняли винищувачі у відповідь на підозру у порушенні повітряного простору країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ресурс OSINTdefender.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними Об’єднаного штабу Японії, інцидент стався над районами Східно-Китайського моря та Тихого океану.

Йдеться про реагування підрозділів Південно-Західних сил протиповітряної оборони, які були приведені у бойову готовність.

Читайте: Японія розглядає можливість закупівлі українських ударних дронів,- ЗМІ

Ймовірно, йдеться про китайські літаки

За попередньою інформацією, у повітрі могли перебувати літаки Китаю, які й стали причиною підняття винищувачів.

Офіційні деталі щодо типу літаків або характеру їхніх дій наразі не уточнюються.

Японські сили оборони продовжують моніторинг ситуації у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія спростувала інформацію про участь у програмі PURL НАТО для України