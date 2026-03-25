Японія підняла винищувачі через підозру вторгнення китайських літаків
Сили протиповітряної самооборони Японії підняли винищувачі у відповідь на підозру у порушенні повітряного простору країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ресурс OSINTdefender.
За даними Об’єднаного штабу Японії, інцидент стався над районами Східно-Китайського моря та Тихого океану.
Йдеться про реагування підрозділів Південно-Західних сил протиповітряної оборони, які були приведені у бойову готовність.
Ймовірно, йдеться про китайські літаки
За попередньою інформацією, у повітрі могли перебувати літаки Китаю, які й стали причиною підняття винищувачів.
Офіційні деталі щодо типу літаків або характеру їхніх дій наразі не уточнюються.
Японські сили оборони продовжують моніторинг ситуації у регіоні.
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