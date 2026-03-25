РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10193 посетителя онлайн
Новости
763 0

Япония подняла истребители из-за подозрения о вторжении китайских самолетов

Китайские самолеты нарушили воздушное пространство Японии

Силы противовоздушной обороны Японии подняли истребители в ответ на подозрение о нарушении воздушного пространства страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс OSINTdefender.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным Объединенного штаба Японии, инцидент произошел над районами Восточно-Китайского моря и Тихого океана.

Речь идет о реагировании подразделений Юго-Западных сил противовоздушной обороны, которые были приведены в боевую готовность.

Вероятно, речь идет о китайских самолетах

По предварительной информации, в воздухе могли находиться самолеты Китая, которые и стали причиной подъема истребителей.

Официальные детали относительно типа самолетов или характера их действий пока не уточняются.

Японские силы обороны продолжают мониторинг ситуации в регионе.

Автор: 

авиация (2889) вторжение (498) Китай (3312) Япония (1307)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 