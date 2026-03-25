Япония подняла истребители из-за подозрения о вторжении китайских самолетов
Силы противовоздушной обороны Японии подняли истребители в ответ на подозрение о нарушении воздушного пространства страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ресурс OSINTdefender.
По данным Объединенного штаба Японии, инцидент произошел над районами Восточно-Китайского моря и Тихого океана.
Речь идет о реагировании подразделений Юго-Западных сил противовоздушной обороны, которые были приведены в боевую готовность.
Вероятно, речь идет о китайских самолетах
По предварительной информации, в воздухе могли находиться самолеты Китая, которые и стали причиной подъема истребителей.
Официальные детали относительно типа самолетов или характера их действий пока не уточняются.
Японские силы обороны продолжают мониторинг ситуации в регионе.
