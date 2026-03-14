Япония рассматривает возможность закупки украинских ударных дронов, — СМИ

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своей армии. Основной причиной является успешное применение этой техники в реальных боевых условиях.

Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство Японии рассматривает возможность покупки ударных беспилотников украинского производства для усиления своей обороноспособности, опираясь на боевой опыт этой страны против российской военной агрессии", — говорится в сообщении.

По данным источников, подписание двустороннего соглашения о передаче вооружения является одним из вариантов содействия этому шагу, поскольку Украина стремится обменять оборонные технологии своей страны на оружие, предоставленное Японией.

Отмечается, что идея появилась после того, как Украина обратилась к Японии по этому поводу.

Токио примет окончательное решение после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля. Однако из-за политической ситуации вокруг Сектора Газа японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.

"Помимо прямой закупки, Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников", — сообщил источник в Министерстве обороны Японии.

В Україні достатньо потужностей щоб наростити виробництво. Виробники вже казали що можуть наростити у два рази вже вчора, був би попит та фінансування/закупівлі
14.03.2026 18:50 Ответить
Надлишок. Просто у держави і волонтерів не вистачає коштів щоб всі викупити. Фізично зайвих дронів, які б лежали мульйонами на складах і припадали пилюкою, не має звичайно. Але якщо будуть гроші, то виробники в три зміни клепатимуть.
14.03.2026 18:51 Ответить
В що вірити? Що залізяка без людини це просто залізяка? Так це факт - до чого тут віра? 🤔😁
14.03.2026 18:52 Ответить
Розглядає? Ну-ну. Куплять невелику партію різних видів. І спокійно зкопіюють. Все технологічне там китайського виробництва. А збирати конструктор з готових деталей японці зуміють без проблем.
14.03.2026 18:43 Ответить
Залізяка без людини - це просто залізяка. Зібрати вони і сами можуть. А ось як користуватися в бойових умовах - тут без українців не обійтися
14.03.2026 18:47 Ответить
Хочете в це вірити, вірте.
14.03.2026 18:49 Ответить
В що вірити? Що залізяка без людини це просто залізяка? Так це факт - до чого тут віра? 🤔😁
14.03.2026 18:52 Ответить
таваріщь климчук тупо НЕ в темі, бо дрони це:

1. "залізо" в динаміці" - технічні модифікації та налаштування дронів, які змінюються кожні три місяці
2. міліонні бази даних фото та відео реальних цілей для створення ШІ
3. нова тактика всього поля бою
4. ПЕРСОНАЛ !!!

наразі це є тільки в ЗСУ

Слава Україні !
Героям Слава !
З Днем Добровольця !
14.03.2026 18:59 Ответить
Прочитав в ЗМІ що Україна поділилася ціма базами з Пентагоном для навчання їхніх ШІ.
14.03.2026 19:14 Ответить
так, на американському "залізі" та софті.
але не з Пентагоном, а з приватними компаніями, з якими ЗСУ працює вже давно - Палантир.
Палантір робить те, що НЕ можемо ми, але робить і для нас - це гарне співробітництво
Palantir Technologies - американська IT-компанія, заснована у 2003 році (зокрема Пітером Тілем), що спеціалізується на аналізі великих обсягів даних (Big Data) для спецслужб, військових (Пентагон) та бізнесу. Основні продукти використовують ШІ для розвідки та прийняття рішень, активно допомагаючи ЗСУ у війні.

14.03.2026 23:32 Ответить
І як це суперечить тому, що японці, отримавши готові вироби, чи патент то все успішно не скопіюють? Вони будуть порівнювати, аналізувати з іншими виробниками. І можливо віддадуть перевагу іншим виробникам повністю, або частково. Отже про якусь унікальність і незамінність мова не йде. Якщо у вашому виробі лише корпус ( та і корпус надрукований на китайському 3D принтері з китайської сировини) та вибухівка ( по факту совєцького виробництва) вітчизняного виробництва, то претендувати на суперпуперунікальність і неповторність можуть лише "надзвичайно обізнані і повністю занурені в тему люди"
14.03.2026 20:07 Ответить
знову за рибу гроші

краще читай, що пишуть "надзвичайно обізнані і повністю занурені в тему люди" , зокрема mg42ua

14.03.2026 23:35 Ответить
Я вам, геніальний пане, переповів зміст статті. Ви знову про свої фантазії-хатєлки. Паралельна реальність вона така, наш брехливий лідор з неї і не виходить. І ви туди.
15.03.2026 08:17 Ответить
наші досі шахед скопіювати не можуть
14.03.2026 23:47 Ответить
Є аналоги. А який сенс копіювати бандуру за 50 тис баксів, яку збиває навіть українська ппо з ефективністю 90%+???
15.03.2026 08:38 Ответить
Визначтесь якось самі в що будете вірити, чи не вірити. Я вам не порадник.
14.03.2026 20:09 Ответить
Якщо "куплять та скопіюють" - це називається "порушенням авторського права". Це - судовий позов. Але японці кажуть про "отримання технологій" це - КУПІВЛЯ ЛІЦЕНЗІЇ... Цілком законний шлях...
14.03.2026 19:41 Ответить
А ви впевнені, що всі-всі дрони мають міжнародні патенти? Отож. Хоча красти вони не будуть, але якщо не буде патента, то зваиняйте. Нічого особистого, лише бізнес.
14.03.2026 20:11 Ответить
Я сумніваюся багато в чому... Але у китайців є прислів'я: "Важко шукать чорну кішку в темній кімнаті... Особливо, якшо її там немає...".
14.03.2026 20:32 Ответить
це не питання віри. проблема не в залізі, а в практиці застосування, динаміці змін, бази даних та масиві накопленого досвіду.
деякі двбйби дрони в ломбард здають. для будь якої розвідки не проблема отримати кілька одиниць та скопіювати, але це ніяк не допоможе
14.03.2026 21:28 Ответить
Господи, та так само і спєців можна купити. Ніякої зради. Японія союзник. Мова ж не про це. А про надмірно роздуту самооцінку українських ура-патріотів. Справжню цінність представляє лише досвід застосування, самі дрони не є неповторними і назавжди унікальними. Чесно визнаючи, вони на 99% з китайських комплектуючих. І якщо завтра Китай заборонить експорт комплектуючих в Україну, вся унікальність закінчиться. Залишиться лише досвід. Ну а фронт рухне. Отака абсурдна ситуація. Хоч свічку в церкві став за здоров'я товаріща Сі.
15.03.2026 08:27 Ответить
важкий випадок. "суперечки були запеклими та буремними через зміну поглядів опонентами під час суперечок"
15.03.2026 08:47 Ответить
Хіба в Україні надлишок дронів?(((
14.03.2026 18:44 Ответить
14.03.2026 18:50 Ответить
ні, у світі дефіцит дронових технологій
і зараз шанс України зайняти провідне місце в технологіях війн майбутнього
шанс дуже короткотривалий, бо вже завтра набіжить купа конкурентів

.
14.03.2026 18:53 Ответить
Нарешті пан зрозумів.Короткотривалий. Можна сказати дуже короткотривалий.
15.03.2026 08:29 Ответить
це визнання !
віднині

made inUkraine = made in Japan

це круто !
це знак якості
поки по дронам, але
далі буде !

.
14.03.2026 18:50 Ответить
А тут пана знову понесло. Потужна геніальність, геніальна неповторність і і переможна унікальність поперла стрємітєльним домкратом
15.03.2026 08:31 Ответить
А що про це подумає Китай, русня і КНДР?
Раптом оголосять Україну законною ціллю, як аятола?
14.03.2026 18:56 Ответить
насралла !

Hassan Nasrallah
а ви що подумали збоченці ?

.
14.03.2026 19:01 Ответить
Доречне зауваження.
15.03.2026 08:32 Ответить
А може щось в японців виміняти? Якісь ракети ,наприклад.
14.03.2026 18:56 Ответить
По зброї вони самі багато чого виробляють по ліцензії.Але можна з ними співпрацювати у виробництві роботизованих комплексів для масштабування деяких виробництв.
14.03.2026 19:17 Ответить
А скільки крику було. Схоже, що ті дрони нікому не потрібні.
14.03.2026 19:04 Ответить
Потрібні, досвід їх застосування дуже потрібний. Але разів в 10 менше, ніж українцям прибрехують потужні перемогуни.
14.03.2026 20:14 Ответить
Зараз , в Україні , народився новий тип війни ! У всьому світі вести її можуть лише 2 армії - кацапська і наша ! А враховуючи , що ЗСУ активно співпрацює з країнами НАТО , тож ... певен - японці не останні , що звернулись до нас
14.03.2026 19:15 Ответить
Так арабам вже відправили дві групи щоб навчали як вісти дронову війну. Скоріше за все і Ізраїлю, но ви ж їх знаєте, не скажуть
14.03.2026 19:21 Ответить
Сподіваюсь - без Ізраїля ...
Враховуючи їх відверте не бажання допомагати Україні весь цей час
14.03.2026 19:30 Ответить
Ви чого )))) там же мамаріма і герой України міндіч з цукерманрм.
Ізраїлина понад усе!! Хозарському роду - не в крані воду
14.03.2026 22:51 Ответить
Головна перевага наших дронів, вони протестовані в реальних бойових умовах. Да, вони може не такі технологічні, не такий продвинутий АІ (або взагалі без нього) але вони працюють. Як казав К. Верес: "В Києві, на полігоні, всі дрони літають й досягають своєї цілі, а ось на ЛБЗ, в умовах РЕБ, ситуація інша
14.03.2026 19:17 Ответить
Японія після послаблення обмежень на експорт зброї власного виробництва може доправити партію ракет для Патріот до України.

Pакети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 вироблені за ліцензією США.
14.03.2026 19:23 Ответить
Тепер згідно з Будапешським меморандумом, а це вже офіційно оголошення війни Україні, США, Велика Британія Та РФ повинні захистити Україну.
14.03.2026 19:29 Ответить
Це до якої статті? Про погрози від бородатих чалманавтів ??
14.03.2026 22:50 Ответить
Зельоні на фронт ніяк не наладять поставки необхідної кількості. Але продавати вони готові що завгодно.
14.03.2026 21:20 Ответить
Прикольно.
Не до шашликів точать ножі благородні самураї.
А в Країні Мрій значить не для Фронту закупляють НЕобхідне а мусорам і прокурорам..
14.03.2026 22:49 Ответить
Супер дрони з китайських комплектуючих, так це точно зацікавить японців.
15.03.2026 06:50 Ответить
Дрони поскільки постільки, а от досвід застосування повинен дуже зацікавити.
15.03.2026 08:34 Ответить
А як продати досвід? Запросять кілька ветеранів, і будуть мати всю інформацію.
15.03.2026 09:06 Ответить
Я не знаю. По різному можна. Але офіційно теж потрібно, бо є інформація, необхідна для ШІ, якою окремо взяті ветерани не володіють. Для бюджета Японії то не обтяжливо. Вони он недавно подарували 650 мільйонів на якесь там відновлення "стопятдесятвосьме" вже.
15.03.2026 11:12 Ответить
З ШІ все просто, працюючих рішень для дронів не існує
15.03.2026 11:51 Ответить
та хоть оголошення війни попуасами Нової Гвінеї, не має різниці.
15.03.2026 09:07 Ответить
Щас Руда Мавпа згадає про те як "Кольчугу" передали "в Аравію" і взагалі, террористічні дрони України збивають "іранські ракети в трусеках"
15.03.2026 10:16 Ответить
 
 