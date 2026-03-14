Япония рассматривает возможность закупки украинских ударных дронов, — СМИ

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своей армии. Основной причиной является успешное применение этой техники в реальных боевых условиях.

Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Япония может приобрести украинские дроны

"Правительство Японии рассматривает возможность покупки ударных беспилотников украинского производства для усиления своей обороноспособности, опираясь на боевой опыт этой страны против российской военной агрессии", — говорится в сообщении.

По данным источников, подписание двустороннего соглашения о передаче вооружения является одним из вариантов содействия этому шагу, поскольку Украина стремится обменять оборонные технологии своей страны на оружие, предоставленное Японией.

Отмечается, что идея появилась после того, как Украина обратилась к Японии по этому поводу.

Токио примет окончательное решение после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля. Однако из-за политической ситуации вокруг Сектора Газа японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.

"Помимо прямой закупки, Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников", — сообщил источник в Министерстве обороны Японии.

