Япония рассматривает возможность закупки украинских ударных дронов, — СМИ
Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своей армии. Основной причиной является успешное применение этой техники в реальных боевых условиях.
Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
"Правительство Японии рассматривает возможность покупки ударных беспилотников украинского производства для усиления своей обороноспособности, опираясь на боевой опыт этой страны против российской военной агрессии", — говорится в сообщении.
По данным источников, подписание двустороннего соглашения о передаче вооружения является одним из вариантов содействия этому шагу, поскольку Украина стремится обменять оборонные технологии своей страны на оружие, предоставленное Японией.
Отмечается, что идея появилась после того, как Украина обратилась к Японии по этому поводу.
Токио примет окончательное решение после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля. Однако из-за политической ситуации вокруг Сектора Газа японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.
"Помимо прямой закупки, Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников", — сообщил источник в Министерстве обороны Японии.
1. "залізо" в динаміці" - технічні модифікації та налаштування дронів, які змінюються кожні три місяці
2. міліонні бази даних фото та відео реальних цілей для створення ШІ
3. нова тактика всього поля бою
4. ПЕРСОНАЛ !!!
наразі це є тільки в ЗСУ
але не з Пентагоном, а з приватними компаніями, з якими ЗСУ працює вже давно - Палантир.
Палантір робить те, що НЕ можемо ми, але робить і для нас - це гарне співробітництво
Palantir Technologies - американська IT-компанія, заснована у 2003 році (зокрема Пітером Тілем), що спеціалізується на аналізі великих обсягів даних (Big Data) для спецслужб, військових (Пентагон) та бізнесу. Основні продукти використовують ШІ для розвідки та прийняття рішень, активно допомагаючи ЗСУ у війні.
краще читай, що пишуть "надзвичайно обізнані і повністю занурені в тему люди" , зокрема mg42ua
деякі двбйби дрони в ломбард здають. для будь якої розвідки не проблема отримати кілька одиниць та скопіювати, але це ніяк не допоможе
і зараз шанс України зайняти провідне місце в технологіях війн майбутнього
шанс дуже короткотривалий, бо вже завтра набіжить купа конкурентів
Pакети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 вироблені за ліцензією США.
