Японія розглядає можливість закупівлі українських ударних дронів,- ЗМІ

Індустрія дронів

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для своєї армії. Основною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах.

Про це пише Kyodo News з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Японія може придбати українські дрони

"Уряд Японії розглядає можливість купівлі ударних безпілотників українського виробництва для посилення своєї обороноздатності, спираючись на бойовий досвід цієї країни проти російської військової агресії",- йдеться у повідомленні.

За даними джерел, підписання двосторонньої угоди про передачу озброєння є одним з варіантів сприяння цьому кроку, оскільки Україна прагне обміняти оборонні технології своєї країни на зброю, надану Японією.

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Зазначається, що ідея з'явилася після того, як Україна звернулася до Японії з цього приводу.

Токіо ухвалить фінальне рішення після порівняння характеристик українських дронів із аналогами з інших країн. Зокрема, розглядаються варіанти з Ізраїлю. Однак через політичну ситуацію навколо сектору Гази японська влада схиляється до підтримки саме українських розробок.

"Окрім прямої закупівлі, Японія сподівається отримати технології для подальшого власного виробництва безпілотників", - розповіло джерело в Міністерстві оборони Японії.

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