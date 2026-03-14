Японія розглядає можливість закупівлі українських ударних дронів,- ЗМІ
Індустрія дронів
Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для своєї армії. Основною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах.
Про це пише Kyodo News з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Японія може придбати українські дрони
"Уряд Японії розглядає можливість купівлі ударних безпілотників українського виробництва для посилення своєї обороноздатності, спираючись на бойовий досвід цієї країни проти російської військової агресії",- йдеться у повідомленні.
За даними джерел, підписання двосторонньої угоди про передачу озброєння є одним з варіантів сприяння цьому кроку, оскільки Україна прагне обміняти оборонні технології своєї країни на зброю, надану Японією.
Зазначається, що ідея з'явилася після того, як Україна звернулася до Японії з цього приводу.
Токіо ухвалить фінальне рішення після порівняння характеристик українських дронів із аналогами з інших країн. Зокрема, розглядаються варіанти з Ізраїлю. Однак через політичну ситуацію навколо сектору Гази японська влада схиляється до підтримки саме українських розробок.
"Окрім прямої закупівлі, Японія сподівається отримати технології для подальшого власного виробництва безпілотників", - розповіло джерело в Міністерстві оборони Японії.
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