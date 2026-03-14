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Новини Індустрія дронів
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Японія розглядає можливість закупівлі українських ударних дронів,- ЗМІ

Індустрія дронів

Японія може закупити українські ударні дрони

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для своєї армії. Основною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах.

Про це пише Kyodo News з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Японія може придбати українські дрони

"Уряд Японії розглядає можливість купівлі ударних безпілотників українського виробництва для посилення своєї обороноздатності, спираючись на бойовий досвід цієї країни проти російської військової агресії",- йдеться у повідомленні.

За даними джерел, підписання двосторонньої угоди про передачу озброєння є одним з варіантів сприяння цьому кроку, оскільки Україна прагне обміняти оборонні технології своєї країни на зброю, надану Японією.

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Зазначається, що ідея з'явилася після того, як Україна звернулася до Японії з цього приводу.

Токіо ухвалить фінальне рішення після порівняння характеристик українських дронів із аналогами з інших країн. Зокрема, розглядаються варіанти з Ізраїлю. Однак через політичну ситуацію навколо сектору Гази японська влада схиляється до підтримки саме українських розробок.

"Окрім прямої закупівлі, Японія сподівається отримати технології для подальшого власного виробництва безпілотників", - розповіло джерело в Міністерстві оборони Японії.

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Автор: 

Японія (1255) закупівлі (3728) дрони (8485)
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Топ коментарі
+8
В Україні достатньо потужностей щоб наростити виробництво. Виробники вже казали що можуть наростити у два рази вже вчора, був би попит та фінансування/закупівлі
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14.03.2026 18:50 Відповісти
+7
Надлишок. Просто у держави і волонтерів не вистачає коштів щоб всі викупити. Фізично зайвих дронів, які б лежали мульйонами на складах і припадали пилюкою, не має звичайно. Але якщо будуть гроші, то виробники в три зміни клепатимуть.
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14.03.2026 18:51 Відповісти
+6
Якщо "куплять та скопіюють" - це називається "порушенням авторського права". Це - судовий позов. Але японці кажуть про "отримання технологій" це - КУПІВЛЯ ЛІЦЕНЗІЇ... Цілком законний шлях...
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14.03.2026 19:41 Відповісти

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