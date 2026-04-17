ЄС і Японія запустили діалог оборонної промисловості для посилення безпеки, - Єврокомісія
У Брюсселі відбулася перша зустріч платформи "Діалог оборонної промисловості ЄС – Японія" за участю європейських та японських урядовців і представників галузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Європейської комісії.
Деталі зустрічі
У заході взяли участь єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс та державний міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Тошіо Іно.
Ініціатива об’єднала представників оборонної промисловості та профільні асоціації обох сторін.
Основні домовленості
Учасники зустрічі наголосили на необхідності зміцнення ланцюгів постачання оборонної продукції.
Також сторони обговорили можливості розвитку секторів подвійного призначення та спільних проєктів.
У Єврокомісії підкреслили, що сторони підтвердили спільний пріоритет посилення промислових баз і створення умов для тіснішої співпраці між оборонними секторами.
Стратегічне значення
Зустріч стала практичним кроком у межах Альянсу конкурентоспроможності ЄС – Японія.
Очікується, що діалог сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та зміцненню оборонних екосистем.
У Єврокомісії зазначили, що співпраця також допоможе зменшити залежності та посилити безпекове партнерство між сторонами.
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