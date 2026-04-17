ЄС і Японія запустили діалог оборонної промисловості для посилення безпеки, - Єврокомісія

У Брюсселі відбулася перша зустріч платформи "Діалог оборонної промисловості ЄС – Японія" за участю європейських та японських урядовців і представників галузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Європейської комісії.

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Деталі зустрічі

У заході взяли участь єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс та державний міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Тошіо Іно.

Ініціатива об’єднала представників оборонної промисловості та профільні асоціації обох сторін.

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Основні домовленості

Учасники зустрічі наголосили на необхідності зміцнення ланцюгів постачання оборонної продукції.

Також сторони обговорили можливості розвитку секторів подвійного призначення та спільних проєктів.

У Єврокомісії підкреслили, що сторони підтвердили спільний пріоритет посилення промислових баз і створення умов для тіснішої співпраці між оборонними секторами.

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Стратегічне значення

Зустріч стала практичним кроком у межах Альянсу конкурентоспроможності ЄС – Японія.

Очікується, що діалог сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та зміцненню оборонних екосистем.

У Єврокомісії зазначили, що співпраця також допоможе зменшити залежності та посилити безпекове партнерство між сторонами.

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