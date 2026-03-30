У парламенті Японії пройшов семінар із символами "ДНР" та "ЛНР": в Україні очікують на правову оцінку. ФОТОрепортаж

У Першому парламентському корпусі Палати представників Японії відбулася лекція про "кризу в Україні".

При цьому на стінах повісили прапори псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.

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Україна вимагає реакції

Там заявляли, що захід нібито відвідало близько 100 людей, серед яких колишні парламентарі, представники японської політичної сфери, експерти, співробітники Сил самооборони, бізнес-спільнота, медіа та пересічні громадяни.

Цей "семінар" буцімто організував японський історик Кенна Танака, який також є головою Японсько-російської асоціації дружби. Він розповідав про свій візит на окуповані території Донецької та Луганської областей України і "неконституційний переворот в Україні у лютому 2014 року".

Також на заході був російський посланець, який теж переказував пропагандистську версію війни в України, згадуючи про "корінні причини конфлікту" та "злочини української влади проти цивільного населення".

У посольстві України в Японії заявили, що в будівлі японського парламенту справді відбулася нова спроба поширення дезінформації та маніпулятивних наративів щодо України. Водночас там додали, що розуміють: такі ініціативи є особистою діяльністю окремих людей і не відображають офіційної позиції уряду Японії.

Попри це, дипломатичне відомство висловили занепокоєння щодо використання символіки псевдореспублік, які "є частиною російської пропаганди". Там висловили сподіваня, що "щодо таких дій буде проведена належна політична та правова оцінка".







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