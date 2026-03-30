В парламенте Японии прошел семинар с символами "ДНР" и "ЛНР": в Украине ожидают правовой оценки. ФОТОрепортаж

В Первом парламентском корпусе Палаты представителей Японии прошла лекция на тему "Кризис в Украине".

При этом на стенах были вывешены флаги псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", сообщает Цензор.НЕТ.

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Украина требует реакции

Там заявляли, что мероприятие якобы посетили около 100 человек, среди которых бывшие парламентарии, представители японской политической сферы, эксперты, сотрудники Сил самообороны, бизнес-сообщество, СМИ и рядовые граждане.

Этот "семинар" якобы организовал японский историк Кенна Танака, который также является председателем Японо-российской ассоциации дружбы. Он рассказывал о своем визите на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины и "неконституционном перевороте в Украине в феврале 2014 года".

Также на мероприятии присутствовал российский посол, который также излагал пропагандистскую версию войны в Украине, упоминая о "коренных причинах конфликта" и "преступлениях украинских властей против гражданского населения".

В посольстве Украины в Японии заявили, что в здании японского парламента действительно произошла новая попытка распространения дезинформации и манипулятивных нарративов в отношении Украины. В то же время там добавили, что понимают: такие инициативы являются личной деятельностью отдельных людей и не отражают официальную позицию правительства Японии.

Несмотря на это, в дипломатическом ведомстве выразили обеспокоенность использованием символики псевдореспублик, которые "являются частью российской пропаганды". Там выразили надежду, что "в отношении таких действий будет проведена надлежащая политическая и правовая оценка".







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