ЕС и Япония запустили диалог оборонной промышленности для усиления безопасности, - Еврокомиссия

В Брюсселе состоялась первая встреча платформы "Диалог оборонной промышленности ЕС - Япония" с участием европейских и японских правительственных чиновников и представителей отрасли.

Детали встречи

В мероприятии приняли участие еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Тошио Ино.

Инициатива объединила представителей оборонной промышленности и профильные ассоциации обеих сторон.

Основные договоренности

Участники встречи подчеркнули необходимость укрепления цепочек поставок оборонной продукции.

Также стороны обсудили возможности развития секторов двойного назначения и совместных проектов.

В Еврокомиссии подчеркнули, что стороны подтвердили общий приоритет укрепления промышленных баз и создания условий для более тесного сотрудничества между оборонными секторами.

Стратегическое значение

Встреча стала практическим шагом в рамках Альянса конкурентоспособности ЕС – Япония.

Ожидается, что диалог будет способствовать повышению конкурентоспособности и укреплению оборонных экосистем.

В Еврокомиссии отметили, что сотрудничество также поможет уменьшить зависимости и укрепить партнерство в сфере безопасности между сторонами.

