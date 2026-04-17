ЕС и Япония запустили диалог оборонной промышленности для усиления безопасности, - Еврокомиссия
В Брюсселе состоялась первая встреча платформы "Диалог оборонной промышленности ЕС - Япония" с участием европейских и японских правительственных чиновников и представителей отрасли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Европейской комиссии.
Детали встречи
В мероприятии приняли участие еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Тошио Ино.
Инициатива объединила представителей оборонной промышленности и профильные ассоциации обеих сторон.
Основные договоренности
Участники встречи подчеркнули необходимость укрепления цепочек поставок оборонной продукции.
Также стороны обсудили возможности развития секторов двойного назначения и совместных проектов.
В Еврокомиссии подчеркнули, что стороны подтвердили общий приоритет укрепления промышленных баз и создания условий для более тесного сотрудничества между оборонными секторами.
Стратегическое значение
Встреча стала практическим шагом в рамках Альянса конкурентоспособности ЕС – Япония.
Ожидается, что диалог будет способствовать повышению конкурентоспособности и укреплению оборонных экосистем.
В Еврокомиссии отметили, что сотрудничество также поможет уменьшить зависимости и укрепить партнерство в сфере безопасности между сторонами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль