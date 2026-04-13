Зеленский: На этой неделе обсудим с Европой создание совместной системы защиты неба

На этой неделе Украина проведет переговоры с европейскими партнерами о создании совместной системы защиты воздушного пространства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня украинского оружейника, сообщает Цензор.НЕТ.

Совместная с Европой защита неба

"Уже на этой неделе у нас состоится беседа с европейцами – переговоры о создании совместной системы защиты неба. Я уверен: либо Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, либо некоторые в Европе рискуют стать частью "русского мира", – сказал глава государства.

Морская безопасность

Кроме того, президент отметил, что у Украины есть и опыт обеспечения морской безопасности, "объективно самый свежий в мире".

"Никто другой не выполнял таких задач, как украинцы в Черном море. Когда говорят о безопасности в Ормузском проливе – это часто теоретические разговоры. Те, кто их ведет, сами не выполняли подобных операций. Украинцы выполняли. Мы боролись и с вражеским флотом, и с ударами с воздуха, и с морскими минами – через все это мы прошли", – сказал Зеленский.

Он добавил, что если партнеры предложат равноправное сотрудничество, то Украина может помочь.

"Наши морские дроны Sea Baby, "Магура", "Сарган" известны многим, и это тоже наша украинская экспортная позиция. Как и наша артиллерия, которую мы производим в самых больших объемах в Европе. Как и наши снаряды, которых сейчас становится все больше. Как и наша "броня" – "броня", которая с каждым годом становится все более эффективной. Все это обеспечивает наш ОПК – наши защитники, наши украинские оружейники", – заявил глава государства.

Топ комментарии
якщо ЗЕЛЕНИЙ взявся прикрити Європу.то європейцям негайно варто зробит екскурсії і показати в Україні "зелене прикриття" і що після такого залишилося від України.та її інфраструктури...
13.04.2026 22:03 Ответить
Весь світ під зеленим куполом.
13.04.2026 21:52 Ответить
Прикриєм Європу - логічно - коли вона не хоче нас прикрити - то ми її прикриєм
13.04.2026 21:54 Ответить
пишаюсь Президентом !!!
13.04.2026 21:51 Ответить
с одной стороны правильно - надо продавать дроны.

с другой стороны, Зеленский на этого коныка запрыгнул и уже не слезет. война дает корыто из которого кормиться, технологии и знания по дронам, чтобы друзья шашлычного правильного народа открыли компании и начали производство, ЕС дает деньги на войну.

а что остается делать Васылям и Мыколам в этом раскладе?
13.04.2026 21:56 Ответить
РАС-3 - найефективніша ракета проти російських балістичних "іскандерів", гіперзвукових "кинджалів" та "цирконів" i цього року може бути вироблено максимум 750 ракет РАС-3.
Цих ракет очевидно для України не буде.
Все піде на Близькій Схід.
Араби платять вдвічі більші ціни за ракети, щоб отримати їх першими. Хорошим аналогом є антибалістичнi комплекси в інших країнах, наприклад південнокорейський KM-SAM Block II.
13.04.2026 21:57 Ответить
Закон Південної Кореї про зовнішню торгівлю та Закон про програму закупівлі оборонної продукції обмежують експорт летальної зброї до країн, які наразі перебувають у конфлікті, щоб підтримувати міжнародний мир і національну безпеку. Навіть якщо юридичні перепони будуть подолані, нинішні виробничі лінії для KM-SAM Block II повністю завантажені приблизно до 2030 року. Система виготовляється для виконання наявних багатомільярдних контрактів для:

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): угода на 3,5 мільярда доларів на 12 батарей.

Саудівська Аравія: угода на 3,2 мільярда доларів на 10 батарей.

Ірак: угода на 2,8 мільярда доларів, підписана наприкінці 2024 року на 8 батарей.
13.04.2026 21:58 Ответить
3 березня 2026 року було повідомлено, що KM-SAM здійснив свій бойовий дебют з силами ППО ОАЕ та успішно перехопив кілька іранських ракет під час війни в Ірані 2026 року. За повідомленнями, досягає 96% успішності перехоплення ракетних атак.

Усі ці три країни вели переговори з Російською Федерацією про придбання С-400, але зрештою відмовилися від цієї ідеї; тепер вони купують корейські системи, які дешевші та кращої якості, без хвилювань щодо західних санкцій проти Росії.
13.04.2026 21:59 Ответить
Система ППО була розроблена Агентством з розвитку оборони (ADD) за технічної підтримки компаній «Алмаз-Антей» та «Факел», на основі технології ракети 9M96, що застосовується в ракетних системах С-350E та С-400. Повна батарея складається з чотирьох-шістьох 8-елементних транспортерів-ліфтерів, пасивної багатофункціональної 3D-радіолокаційної системи з електронним скануванням (на основі радару з російського С-400) та командного автомобіля управління вогнем. Радар працює у X-діапазоні і обертається зі швидкістю 40 обертів на хвилину, охоплюючи до 80 градусів по висоті. Він може виявляти цілі на відстані до 100 км і відстежувати до 40 одночасно. Хоча він був розроблений у Росії, локалізація та індустріалізація були виконані в Південній Кореї настільки, що його можна вважати вітчизняною системою. Південна Корея має незалежні права на експорт згідно з міжнародним законодавством про інтелектуальну власність і не використовує комплектуючі російського виробництва. Тому експорт можливий незалежно від міжнародних санкцій проти Росії.
13.04.2026 22:01 Ответить
Блок 2 KM-SAM є перехоплювачем верхнього рівня, призначеним для знищення балістичних ракет, пропонуючи можливості, подібні до американської ракети системи протиракетної оборони великої висоти Terminal High Altitude Area Defense, з дальністю 150 км та стелею 61 км. Рівень продуктивності перевищує ракети Patriot та Cheolmae II.

DAPA вирішило розробити KM-SAM Block 3, інвестувавши 2,8 трильйона вон з 2024 по 2034 рік. За даними Defense News, він буде обладнаний радаром з активною електронною фазованою решіткою (AESA).
13.04.2026 22:02 Ответить
13.04.2026 22:03 Ответить
Південна Корея йде на передачу технологій, може швидко побудувати заводи в Європі, а Україна може увійти в долю.
13.04.2026 22:08 Ответить
Ми в Україні розуміємо що ви там в Канаді раді успіхам південно-корейського воєнпрому, але б краще кацапи продали свої с400 арабам, то менше б с300 обстрілювали Україну
13.04.2026 22:17 Ответить
Що, знову потужно повернуть ''велике будівництво'' за 500 мільярдів? Знову асфальт в приоритеті?
13.04.2026 22:00 Ответить
Пердоможець вже Затоку захистив. Тепер буде Європу кришувати.
Аби тільки лярдики на режим підкидували.
13.04.2026 22:07 Ответить
Україна їм створить купол а вони що?
13.04.2026 22:17 Ответить
похлопуючи по плечу скажуть гут гут
13.04.2026 22:20 Ответить
А які результати? Ніяких. Це просто посиділи обговорили.
13.04.2026 22:50 Ответить
 
 