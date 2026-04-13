Зеленский: На этой неделе обсудим с Европой создание совместной системы защиты неба

На этой неделе Украина проведет переговоры с европейскими партнерами о создании совместной системы защиты воздушного пространства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня украинского оружейника, сообщает Цензор.НЕТ.

Совместная с Европой защита неба

"Уже на этой неделе у нас состоится беседа с европейцами – переговоры о создании совместной системы защиты неба. Я уверен: либо Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, либо некоторые в Европе рискуют стать частью "русского мира", – сказал глава государства.

Морская безопасность

Кроме того, президент отметил, что у Украины есть и опыт обеспечения морской безопасности, "объективно самый свежий в мире".

"Никто другой не выполнял таких задач, как украинцы в Черном море. Когда говорят о безопасности в Ормузском проливе – это часто теоретические разговоры. Те, кто их ведет, сами не выполняли подобных операций. Украинцы выполняли. Мы боролись и с вражеским флотом, и с ударами с воздуха, и с морскими минами – через все это мы прошли", – сказал Зеленский.

Он добавил, что если партнеры предложат равноправное сотрудничество, то Украина может помочь.

"Наши морские дроны Sea Baby, "Магура", "Сарган" известны многим, и это тоже наша украинская экспортная позиция. Как и наша артиллерия, которую мы производим в самых больших объемах в Европе. Как и наши снаряды, которых сейчас становится все больше. Как и наша "броня" – "броня", которая с каждым годом становится все более эффективной. Все это обеспечивает наш ОПК – наши защитники, наши украинские оружейники", – заявил глава государства.

