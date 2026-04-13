Зеленский: На этой неделе обсудим с Европой создание совместной системы защиты неба
На этой неделе Украина проведет переговоры с европейскими партнерами о создании совместной системы защиты воздушного пространства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня украинского оружейника, сообщает Цензор.НЕТ.
Совместная с Европой защита неба
"Уже на этой неделе у нас состоится беседа с европейцами – переговоры о создании совместной системы защиты неба. Я уверен: либо Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, либо некоторые в Европе рискуют стать частью "русского мира", – сказал глава государства.
Морская безопасность
Кроме того, президент отметил, что у Украины есть и опыт обеспечения морской безопасности, "объективно самый свежий в мире".
"Никто другой не выполнял таких задач, как украинцы в Черном море. Когда говорят о безопасности в Ормузском проливе – это часто теоретические разговоры. Те, кто их ведет, сами не выполняли подобных операций. Украинцы выполняли. Мы боролись и с вражеским флотом, и с ударами с воздуха, и с морскими минами – через все это мы прошли", – сказал Зеленский.
Он добавил, что если партнеры предложат равноправное сотрудничество, то Украина может помочь.
"Наши морские дроны Sea Baby, "Магура", "Сарган" известны многим, и это тоже наша украинская экспортная позиция. Как и наша артиллерия, которую мы производим в самых больших объемах в Европе. Как и наши снаряды, которых сейчас становится все больше. Как и наша "броня" – "броня", которая с каждым годом становится все более эффективной. Все это обеспечивает наш ОПК – наши защитники, наши украинские оружейники", – заявил глава государства.
Цих ракет очевидно для України не буде.
Все піде на Близькій Схід.
Араби платять вдвічі більші ціни за ракети, щоб отримати їх першими. Хорошим аналогом є антибалістичнi комплекси в інших країнах, наприклад південнокорейський KM-SAM Block II.
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): угода на 3,5 мільярда доларів на 12 батарей.
Саудівська Аравія: угода на 3,2 мільярда доларів на 10 батарей.
Ірак: угода на 2,8 мільярда доларів, підписана наприкінці 2024 року на 8 батарей.
Усі ці три країни вели переговори з Російською Федерацією про придбання С-400, але зрештою відмовилися від цієї ідеї; тепер вони купують корейські системи, які дешевші та кращої якості, без хвилювань щодо західних санкцій проти Росії.
DAPA вирішило розробити KM-SAM Block 3, інвестувавши 2,8 трильйона вон з 2024 по 2034 рік. За даними Defense News, він буде обладнаний радаром з активною електронною фазованою решіткою (AESA).
