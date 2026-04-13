Зеленський: Цього тижня обговоримо з Європою створення спільної системи захисту неба

Україна цього тижня проведе перемовини з європейськими партнерами щодо створення спільної системи захисту неба.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня українського зброяра, інформує Цензор.НЕТ.

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Спільний з Європою захист неба

"Вже цього тижня в нас буде розмова з європейцями – перемовини про створення спільної системи захисту неба. Я впевнений: або Україна стане невід’ємною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною "русского міра"", - сказав глава держави.

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Морська безпека

Крім того, президент зазначив, що в України є і досвід гарантування морської безпеки, "об’єктивно найбільш свіжий у світі".

"Ніхто інший не виконував таких завдань, як українці в Чорному морі. Коли говорять про безпеку в Ормузькій протоці – це часто теоретичні розмови. Ті, хто їх веде, не виконували самі подібних операцій. Українці виконували. Ми боролись і з ворожим флотом, і з ударами з повітря, і з морськими мінами – через усе це ми пройшли", - сказав Зеленський.

Він додав, що якщо партнери запропонують рівноправну співпрацю, то Україна може допомогти.

"Наші морські дрони Sea Baby, "Магура", "Сарган" відомі багатьом, і це теж наша українська експортна позиція. Як і наша артилерія, яку ми виробляємо найбільш масштабно у Європі. Як і наші снаряди, яких зараз усе більше. Як і наша "броня" – "броня", яка щороку стає все більш ефективною. Все це забезпечує наш ОПК – наші оборонці, наші українські зброярі", - заявив глава держави.

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