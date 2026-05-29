Японія долучилася до програми PURL та виділила $14,6 млн на допомогу Україні

Японія приєдналася до міжнародного механізму PURL, який передбачає закупівлю американського озброєння для України, та виділила понад 14,6 мільйона доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Японії.

Куди підуть кошти?

Кошти спрямують на купівлю нелетальної зброї, яку також узгоджуватимуть з НАТО.

У МЗС додали, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну з метою досягнення справедливого миру та має намір і надалі зміцнювати співпрацю між Японією та НАТО.

Що передувало?

  • Сьогодні Міноборони Японії підтвердило, що країна вперше відправить чотирьох своїх офіцерів до місії з допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України в Німеччині.

Спасибо конечно. Но такими темпами ни Итуруп ни Шикотан в родную гавань не вернутся, господа японцы, скиньтесь на богоугодное дело. А там если хорошо пойдет - то и Сахалин ваш...
29.05.2026 21:26 Відповісти
цікаво, що зараз можна купити із зброї у американців на 14,5 млн.дол. ?

29.05.2026 21:29 Відповісти
Япония богатейшая страна, плюс у них свои счёты с кацапами, могли бы подкинуть гораздо больше, но всё равно спасибо.
29.05.2026 21:37 Відповісти
 
 