Японія долучилася до програми PURL та виділила $14,6 млн на допомогу Україні

Японія приєдналася до міжнародного механізму PURL, який передбачає закупівлю американського озброєння для України, та виділила понад 14,6 мільйона доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Японії.

Куди підуть кошти?

Кошти спрямують на купівлю нелетальної зброї, яку також узгоджуватимуть з НАТО.

У МЗС додали, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну з метою досягнення справедливого миру та має намір і надалі зміцнювати співпрацю між Японією та НАТО.

Що передувало?

Сьогодні Міноборони Японії підтвердило, що країна вперше відправить чотирьох своїх офіцерів до місії з допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України в Німеччині.

