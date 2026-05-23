Україна розблокувала додаткове фінансування для ініціативи PURL, - Сибіга

Під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Гельсінгборзі Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо внесків до ініціативи PURL, а також змогла розблокувати додаткове джерело фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, додаткові фінансові механізми дозволять забезпечити покриття частини потреб у межах ініціативи PURL та посилити підтримку України з боку союзників.

"Це критично важлива ініціатива із закупівлі американських озброєнь, яка покриває левову частину потреб України в захисті від російських балістичних ударів. За підсумками переговорів маємо нові зобовʼязання внесків. Конкретні суми та країни розкривати поки не буду, оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб у рамках PURL",- зазначив Сибіга.

Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням PURL триває й Україна закликає партнерів до продовження підтримки.

Глава МЗС висловив вдячність всім союзникам, які роблять критично важливі внески до PURL, НАТО - за адміністрування цієї програми, а генсеку Альянсу Марку Рютте - за роботу з її наповнення.

Що передувало

Днями Рютте заявив, що ініціатива PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом європейських союзників, забезпечила близько 70% ракет для систем Patriot.

Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

Довідково

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це започаткована у липні 2025 року спільна ініціатива США та НАТО для швидкого забезпечення України критично необхідною американською зброєю. Країни-партнери фінансують закупівлю озброєння з наявних запасів США за списком потреб, який формує Україна.

