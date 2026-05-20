70% ракет Patriot для України надходить через ініціативу PURL, - Рютте

Ініціатива PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом європейських союзників, забезпечила близько 70% ракет для систем Patriot.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, наголосивши на необхідності довгострокової та рівномірної підтримки України.

"З моменту запуску цієї ініціативи минулого літа, PURL забезпечив близько 70% усіх ракет для основних українських систем Patriot, включно з PAC-3, а також 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Ця підтримка продовжує надходити. Але ми повинні розвивати це далі та гарантувати, що підтримка України залишатиметься сталою у довгостроковій перспективі", – підкреслив Рютте.

Допомогу Україні обговорять міністри закордонних держав НАТО на зустрічі у Швеції 21-22 травня. До них особисто доєднається глава МЗС України Андрій Сибіга. Це ж питання буде пріоритетним на саміті Альянсу в Туреччині, наголосив Рютте.

Безпека України безпосередньо пов’язана з нашою власною безпекою", – підкреслив топпосадовець альянсу.

Водночас Рютте висловив сумнів, що його пропозиція витрачати на допомогу Україні чверть відсотка від ВВП країни-союзника знайде підтримку.

"Існує значний опір саме фіксованому показнику 0,25. Я маю бути чесним щодо цього", – зазначив генсекретар НАТО.

Посадовець пояснив, навіщо тоді зробив цю пропозицію: метою було винести на порядок денний дискусію про справедливий розподіл тягаря щодо підтримки України між державами-союзниками. Серед постійних інвесторів в інціативу PURL зокрема назріває невдоволення, що їхній табір не поповнюється іншими країнами.

"Нідерланди, а також Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія, Канада та інші держави – коли йдеться, наприклад, про ці пакети PURL, фактично виконують основну частину роботи… Хочу, щоб союзники були максимально чесними один з одним щодо того, що вони очікують від усіх нас у плані розподілу тягаря", – акцентував Рютте.

Що передувало

Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.