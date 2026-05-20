70% ракет Patriot для Украины поступает через инициативу PURL, – Рютте

Инициатива PURL, предусматривающая закупку американского вооружения для Украины за счет европейских союзников, обеспечила около 70% ракет для систем Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув необходимость долгосрочной и равномерной поддержки Украины.

"С момента запуска этой инициативы прошлым летом PURL обеспечил около 70% всех ракет для основных украинских систем Patriot, включая PAC-3, а также 90% боеприпасов, используемых в других системах противовоздушной обороны. Эта поддержка продолжает поступать. Но мы должны развивать это дальше и гарантировать, что поддержка Украины останется стабильной в долгосрочной перспективе", – подчеркнул Рютте.

Помощь Украине обсудят министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Швеции 21-22 мая. К ним лично присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига. Этот же вопрос будет приоритетным на саммите Альянса в Турции, подчеркнул Рютте.

"Безопасность Украины напрямую связана с нашей собственной безопасностью", – подчеркнул высокопоставленный чиновник альянса.

В то же время Рютте выразил сомнение, что его предложение тратить на помощь Украине четверть процента от ВВП страны-союзника найдет поддержку.

"Существует значительное сопротивление именно фиксированному показателю 0,25. Я должен быть честен в этом отношении", – отметил генсек НАТО.

Чиновник объяснил, зачем тогда сделал это предложение: целью было вынести на повестку дня дискуссию о справедливом распределении бремени по поддержке Украины между государствами-союзниками. Среди постоянных инвесторов в инициативу PURL, в частности, назревает недовольство тем, что их лагерь не пополняется другими странами.

"Нидерланды, а также Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Канада и другие государства – когда речь идет, например, об этих пакетах PURL, фактически выполняют основную часть работы… Хочу, чтобы союзники были максимально честны друг с другом в том, что они ожидают от всех нас в плане распределения бремени", – подчеркнул Рютте.

Что предшествовало

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идет о таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.