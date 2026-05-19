НАТО: Украина уже получила и применяет оплаченное союзниками оружие
Все американское вооружение, закупленное европейскими союзниками в рамках программы PURL, уже используется в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса после заседания Военного комитета НАТО.
Вооружение уже работает на фронте
Гринкевич заявил, что Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка союзников.
"Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка со стороны союзников. А что касается PURL, я хочу заверить вас, что все, за что заплатили союзники, уже в эксплуатации, включая перехватчики ПВО, которые так срочно нужны украинцам", — сказал он.
Гринкевич подчеркнул, что программа поставок вооружения через список приоритетных потребностей Украины остается критически важной.
Поддержка как инвестиция в безопасность
По словам Гринкевича, помощь Украине является не только поддержкой населения и инфраструктуры, но и вкладом в безопасность Европы.
Он отметил, что война длится уже пятый год, а Вооруженные силы Украины демонстрируют стойкость и инновационность.
Украинские военные также делятся боевым опытом, в частности в противодействии российским и иранским беспилотникам и ракетам.
Кроме того, он обратил внимание на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.
По его словам, Иран атакует коммерческое судоходство в Ормузском проливе и препятствует свободе навигации.
В связи с этим ряд стран, в частности Бельгия, Франция, Германия, Италия и Великобритания, направляют корабли в регион.
