НАТО: Украина уже получила и применяет оплаченное союзниками оружие

Все американское вооружение, закупленное европейскими союзниками в рамках программы PURL, уже используется в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса после заседания Военного комитета НАТО.

Вооружение уже работает на фронте

Гринкевич заявил, что Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка союзников.

"Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка со стороны союзников. А что касается PURL, я хочу заверить вас, что все, за что заплатили союзники, уже в эксплуатации, включая перехватчики ПВО, которые так срочно нужны украинцам", — сказал он.

Гринкевич подчеркнул, что программа поставок вооружения через список приоритетных потребностей Украины остается критически важной.

Поддержка как инвестиция в безопасность

По словам Гринкевича, помощь Украине является не только поддержкой населения и инфраструктуры, но и вкладом в безопасность Европы.

Он отметил, что война длится уже пятый год, а Вооруженные силы Украины демонстрируют стойкость и инновационность.

Украинские военные также делятся боевым опытом, в частности в противодействии российским и иранским беспилотникам и ракетам.

Кроме того, он обратил внимание на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

По его словам, Иран атакует коммерческое судоходство в Ормузском проливе и препятствует свободе навигации.

В связи с этим ряд стран, в частности Бельгия, Франция, Германия, Италия и Великобритания, направляют корабли в регион.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделила более $300 млн на закупку американского оружия для Украины.

