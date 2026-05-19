НАТО: Україна вже отримала і застосовує оплачену союзниками зброю
Все американське озброєння, яке було закуплене європейськими союзниками в межах програми PURL, вже використовується в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу після засідання Військового комітету НАТО.
Озброєння вже працює на фронті
Грінкевич заявив, що Україні потрібна постійна та передбачувана підтримка союзників.
"Україні потрібна постійна та передбачувана підтримка з боку союзників. І щодо PURL я хочу запевнити вас що все за що заплатили союзники вже в експлуатації включаючи перехоплювачі ППО які так терміново потрібні українцям", – сказав він.
Грінкевич підкреслив що програма постачання озброєння через список пріоритетних потреб України залишається критично важливою.
Підтримка як інвестиція в безпеку
За словами Грінкевича допомога Україні є не лише підтримкою населення та інфраструктури а й внеском у безпеку Європи.
Він зазначив що війна триває вже п’ятий рік а Збройні Сили України демонструють стійкість та інноваційність.
Українські військові також діляться бойовим досвідом зокрема у протидії російським та іранським безпілотникам і ракетам.
Крім того він звернув увагу на напружену ситуацію на Близькому Сході.
За його словами Іран атакує комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та перешкоджає свободі навігації.
У зв’язку з цим низка країн зокрема Бельгія Франція Німеччина Італія та Велика Британія направляють кораблі до регіону.
