НАТО: Україна вже отримала і застосовує оплачену союзниками зброю

Допомога від НАТО для України

Все американське озброєння, яке було закуплене європейськими союзниками в межах програми PURL, вже використовується в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу після засідання Військового комітету НАТО.

Озброєння вже працює на фронті

Грінкевич заявив, що Україні потрібна постійна та передбачувана підтримка союзників.

"Україні потрібна постійна та передбачувана підтримка з боку союзників. І щодо PURL я хочу запевнити вас що все за що заплатили союзники вже в експлуатації включаючи перехоплювачі ППО які так терміново потрібні українцям", – сказав він.

Грінкевич підкреслив що програма постачання озброєння через список пріоритетних потреб України залишається критично важливою.

Підтримка як інвестиція в безпеку

За словами Грінкевича допомога Україні є не лише підтримкою населення та інфраструктури а й внеском у безпеку Європи.

Він зазначив що війна триває вже п’ятий рік а Збройні Сили України демонструють стійкість та інноваційність.

Українські військові також діляться бойовим досвідом зокрема у протидії російським та іранським безпілотникам і ракетам.

Крім того він звернув увагу на напружену ситуацію на Близькому Сході.

За його словами Іран атакує комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та перешкоджає свободі навігації.

У зв’язку з цим низка країн зокрема Бельгія Франція Німеччина Італія та Велика Британія направляють кораблі до регіону.

  • Раніше повідомлялося, що Норвегія виділила понад $300 млн на закупівлю американської зброї для України.

Давай тауруси
19.05.2026 19:20 Відповісти
Ві всьо врьотє! Вся зброя, яка в нас є, це результат особистої звитяги Зеленского. Сам матеріалізовує. За допомогою гундосиків і Фейшуйчихи.
19.05.2026 19:23 Відповісти
Це особливо видно по останнім ударам по росії як тільки почали давати допомогу зброєю а не грошима раптом щось пошло усе горазд. Опа поки що не знайшла як продавати зброю "на экспорт" 😂
19.05.2026 20:55 Відповісти
 
 