Новини Відносини Росії з Іраном
У ЄС хочуть переглядати допомогу країнам, які підтримують Росію та Іран

Каллас заявила про можливе обмеження допомоги країнам, що підтримують РФ та Іран

У Європейському Союзі можуть змінити підхід до надання фінансової допомоги країнам, які підтримують Росію або Іран.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, пише Euractiv.

Що пропонують у ЄС

За словами Каллас, у Євросоюзі хочуть зробити зовнішню допомогу "більш стратегічною" на тлі геополітичної конкуренції та міжнародних конфліктів.

Вона зазначила, що якщо країна-партнер підтримує Росію чи Іран, ЄС повинен мати можливість переглянути співпрацю з нею.

Каллас не уточнила, як саме це правило можуть реалізувати на практиці.

Що ще заявили в ЄС

Глава європейської дипломатії наголосила, що ЄС має враховувати власні інтереси під час реалізації міжнародних програм підтримки.

За її словами, якщо країни отримують допомогу від Євросоюзу, але водночас співпрацюють із суперниками ЄС, це має впливати на подальші рішення щодо фінансування.

Тим часом єврокомісар з питань розвитку Йозеф Сікела заявив, що у майбутній системі допомоги ЄС має бути закладена "європейська перевага".

Заяви прозвучали на тлі підготовки нової геополітичної інвестиційної стратегії ЄС обсягом 300 мільярдів євро в межах наступного семирічного бюджету Євросоюзу.

От і є чим зайнятися років на надцять 😸
18.05.2026 17:51 Відповісти
Хотіти не шкідливо.
18.05.2026 17:55 Відповісти
Клоуни, і 12 років агресії рф проти України не пройшло.
Євросируни, тількі за спинами і життями українців вміють ховатись.
18.05.2026 17:59 Відповісти
"Обьявите весь список"(с).
18.05.2026 18:02 Відповісти
Німеччина, Словаччина, Болгарія, Угорщина. Ну це так навскидку( всі користуються кацапською нафтою).
18.05.2026 18:23 Відповісти
Ну вот и переполовинят беженцев. А там или доказывай кого ты там поддерживал или нет. А фрипалестайнеров тоже того, или с ними связываться лишний раз ну его нах?)
18.05.2026 18:02 Відповісти
Якщо країна підтримує Іран, то нехай Іран їй допомогає.
18.05.2026 18:13 Відповісти
А я все гадаю: з якого дива Словаччина на азербайджанський газ планує перейти?!? А воно он куди вітер дує!
18.05.2026 18:29 Відповісти
мабуть на днях виділять пару лярдів і Угорщині і Словакії???
18.05.2026 18:30 Відповісти
 
 