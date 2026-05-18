У ЄС хочуть переглядати допомогу країнам, які підтримують Росію та Іран
У Європейському Союзі можуть змінити підхід до надання фінансової допомоги країнам, які підтримують Росію або Іран.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, пише Euractiv.
Що пропонують у ЄС
За словами Каллас, у Євросоюзі хочуть зробити зовнішню допомогу "більш стратегічною" на тлі геополітичної конкуренції та міжнародних конфліктів.
Вона зазначила, що якщо країна-партнер підтримує Росію чи Іран, ЄС повинен мати можливість переглянути співпрацю з нею.
Каллас не уточнила, як саме це правило можуть реалізувати на практиці.
Що ще заявили в ЄС
Глава європейської дипломатії наголосила, що ЄС має враховувати власні інтереси під час реалізації міжнародних програм підтримки.
За її словами, якщо країни отримують допомогу від Євросоюзу, але водночас співпрацюють із суперниками ЄС, це має впливати на подальші рішення щодо фінансування.
Тим часом єврокомісар з питань розвитку Йозеф Сікела заявив, що у майбутній системі допомоги ЄС має бути закладена "європейська перевага".
Заяви прозвучали на тлі підготовки нової геополітичної інвестиційної стратегії ЄС обсягом 300 мільярдів євро в межах наступного семирічного бюджету Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Євросируни, тількі за спинами і життями українців вміють ховатись.