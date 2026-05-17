США, Китай і Росія переслідують одну мету щодо Європи, - Каллас

США, Китаю та Росії не подобається єдиний Європейський Союз, тому що Європа набагато сильніша, коли тримається разом.

Таку заяву зробила голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, цитує її Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила на важливості єдності ЄС

За словами топдипломатки, адміністрація Дональда Трампа не любить єдиний Європейський Союз, оскільки ЄС є геополітичною силою, з якою Вашингтону доводиться конкурувати.

На її думку, риторика на кшталт "мої стосунки з вами чудові, але мені не подобається ЄС" є частиною стратегії "розділяй і володарюй".

"Їм не подобається Європейський Союз, це абсолютно очевидно. Але нам потрібно зрозуміти, чому їм не подобається ЄС. Річ у тому, що якщо ми будемо триматися разом, якщо будемо діяти спільно, то ми будемо рівними силами, ми будемо сильними",- сказала Каллас.

Видання зазначає, що кілька країн ЄС прагнули зберегти власні канали зв'язку з Вашингтоном після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому. Зокрема, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні до початку конфлікту Вашингтона і Папи Римського позиціонувала себе як потенційний міст між Європою та США.

Водночас Каллас закликала країни ЄС повинні захищати блок та укладати угоди через європейські інституції, коли йдеться про США, Китай чи Росію.

"Ці держави хочуть розвалити Європейський Союз тому, що ми набагато сильніші, коли ми разом", - цитує її Politico.

