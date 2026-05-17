США, Китай і Росія переслідують одну мету щодо Європи, - Каллас

США, Китаю та Росії не подобається єдиний Європейський Союз, тому що Європа набагато сильніша, коли тримається разом.

Таку заяву зробила голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, цитує її Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила на важливості єдності ЄС 

За словами топдипломатки, адміністрація Дональда Трампа не любить єдиний Європейський Союз, оскільки ЄС є геополітичною силою, з якою Вашингтону доводиться конкурувати.

На її думку, риторика на кшталт "мої стосунки з вами чудові, але мені не подобається ЄС" є частиною стратегії "розділяй і володарюй".

"Їм не подобається Європейський Союз, це абсолютно очевидно. Але нам потрібно зрозуміти, чому їм не подобається ЄС. Річ у тому, що якщо ми будемо триматися разом, якщо будемо діяти спільно, то ми будемо рівними силами, ми будемо сильними",- сказала Каллас.

Читайте також: США прагнуть розділити Європу, їм не подобається Євросоюз, - Каллас

Видання зазначає, що кілька країн ЄС прагнули зберегти власні канали зв'язку з Вашингтоном після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому. Зокрема, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні до початку конфлікту Вашингтона і Папи Римського позиціонувала себе як потенційний міст між Європою та США.

Водночас Каллас закликала країни ЄС повинні захищати блок та укладати угоди через європейські інституції, коли йдеться про США, Китай чи Росію.

"Ці держави хочуть розвалити Європейський Союз тому, що ми набагато сильніші, коли ми разом", - цитує її Politico.

Читайте також: Перш ніж говорити з РФ, ЄС варто визначити, про що саме, - Каллас

Нарешті це сказано! Каллас молодчинка озвучила те що європейські (українські також) топові політики боялися сказати.
17.05.2026 17:17 Відповісти
Силу надо показывать. Во первых дать по рогам рахе. Потом можно и с Китаем договариваться.
17.05.2026 17:19 Відповісти
Тому кожна країна Європи має мати ядерну балістику ⚡️
17.05.2026 17:12 Відповісти
щоб шо? Франція має в половині Парижа тебе як білого християнина можуть вбити далі шо?

40% населення мумульмани - через 20 років там буде ширіат далі шо?
17.05.2026 17:40 Відповісти
Apres moi le deluge
17.05.2026 17:51 Відповісти
І це також проблема. Це джихад який оголосили заходу ще в 70 роки деякі арабські кола і тепер Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ це фінансує.
17.05.2026 19:48 Відповісти
Ви не помітили, що нас вбивають не мусульмани, а безбожні росіяни.
17.05.2026 23:16 Відповісти
мусульмани просто замінили собою европейців без війни - це ГЕНІАЛЬНО
17.05.2026 23:28 Відповісти
Ключове слово "коли"!?!? Да ніколи ви не тримаєтесь разом!!! Тому вас розводять як лохов!!
17.05.2026 17:13 Відповісти
Наші ******* "топові політики" і слів подібних не знають.
17.05.2026 18:33 Відповісти
пуйла сюди запишіть
17.05.2026 17:18 Відповісти
ТА ТИ ШО....ДІЙШЛО))))

- а ви завезіть ще 20 лям африканів
- і ще 30 лям муслімів

ТОЧНО ПОМОЖЕ)))
17.05.2026 17:18 Відповісти
Силу надо показывать. Во первых дать по рогам рахе. Потом можно и с Китаем договариваться.
та да , США дуронули ЄС , воли включили всі важелі проти України, при Порошенко , шоб Україну не приняли в ЄС .Захід пізно роздуплився , тепер буде важко зупинити, цих трьох під* філів...
17.05.2026 17:25 Відповісти
Трамп не любит ес патамушта это сборище ссыкух и звиздоболов )). Путька не любит европу патамушта она загнала его под шконку санкциями и помогает Украине )) Китай наоборот любит европу и тама зарабатывает кучу денежек
17.05.2026 17:26 Відповісти
Трамп не любить Європу тому що євро конкурує з доларом.
17.05.2026 19:45 Відповісти
Любит не любит но в будущем все таки придеться создать единую западную валюту как в той игре популярной -евродоллар
17.05.2026 23:34 Відповісти
Євро вистачає, залиш долар гамермканам.
17.05.2026 23:36 Відповісти
Чи здатні європейські держави захистити свою цивілізаційну конструкцію
у час глобальних потрясінь? Кая Каллас б'є на сполох! Респект!
17.05.2026 17:26 Відповісти
Дєржитєсь там!😬
17.05.2026 18:34 Відповісти
мій милий ізраїльський дружок,перестань тут розповсюджувати туфту про чурок та іслам! на,українцям,мусульмани не зробили нічого поганого,нічого! на відміну від православнутих монголо-татар (русскіх) і юдеїв. і зараз вони продовжують геноцид українців
17.05.2026 18:33 Відповісти
Ця мудра жінка мені дуже подобається!
Ще й хоробра!...
17.05.2026 17:33 Відповісти
То робіть Сполучені Штати Європи замісь балачок
17.05.2026 17:46 Відповісти
Зі столицею в Естонії
17.05.2026 20:12 Відповісти
Она права . Слава Украине!
17.05.2026 19:27 Відповісти
На пятом году войны в ЕС начали подозревать, что *****, рыжий и узкоглазый хотят поделить мир на троих, согласно оруэлловскому.
17.05.2026 21:55 Відповісти
Трамп при владі лише півтора року, не перебільшуйте. До нього ніхто не очікував від США такої переорієнтації.
